Funicular da Graça volta a circular em Abril

Depois de acidente do Elevador da Glória, ascensores e funicular da cidade foram suspensos para vistorias técnicas. Equipamentos da Bica e do Lavra continuarão em testes.

Sujeito a uma vistoria técnica na sequência do acidente do Elevador da Glória, em Setembro, o Funicular da Graça vai voltar a funcionar em Abril, comunicou a Carris esta segunda-feira, citada pela agência Lusa.

Inaugurado em Março de 2024, o funicular é o equipamento mais recente da rede de ascensores e elevadores de Lisboa, facto que terá contribuído para a nota positiva nos testes às condições estruturais e operacionais. Já os ascensores da Bica e do Lavra continuarão parados, sujeitos a "estudo, testes e avaliação".

Recorde-se que uma das primeiras decisões de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, a seguir à tragédia do Elevador da Glória foi suspender o funcionamento dos equipamentos similares na cidade. Ficou então definido que todos os ascensores e elevadores "apenas retomariam a operação com padrões reforçados de segurança, totalmente alinhados com as melhores práticas nacionais e europeias".

Para apurar o que aconteceu na Calçada da Glória está em curso a investigação do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, depois de em Outubro ter sido divulgado um relatório preliminar apontando para falhas graves no equipamento e na sua monitorização (o cabo do elevador não estava certificado para transporte de pessoas e as inspecções regulares da Carris nunca o detectaram). Estão ainda a decorrer uma investigação da Carris e outra do Ministério Público, esta última para apurar eventuais responsabilidades criminais quanto ao acidente.

