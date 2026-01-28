O espectáculo é apresentado em Lisboa a 12 de Março, desta feita no Coliseu dos Recreios. Passa ainda por Évora, Porto, Açores e Madeira.

Gregório Duvivier já tem datas marcadas para regressar a Portugal. O comediante brasileiro, co-criador do colectivo Porta dos Fundos, volta a trazer O Céu da Língua, um espectáculo que cruza stand-up, poesia falada e dramaturgia com que já se apresentou no nosso país. A peça estará em cena em Lisboa a 12 de Março, às 21.30, no Coliseu dos Recreios, mas será também apresentada noutras zonas do país.

Dirigido pela actriz Luciana Paes, com música original de Pedro Aune e projecções de Theodora Duvivier, este espectáculo é descrito como “um fenómeno raro”, que cruza stand-up comedy com poesia falada e dramaturgia. “Gregório Duvivier tem na língua portuguesa não somente uma pátria, mas uma obsessão. Ou, como dizem os jovens, um hiperfoco”, lê-se em comunicado.

“É um encontro entre teatro, literatura e performance, conduzido por um dos mais importantes criadores da cena contemporânea brasileira”, acrescenta-se na mesma nota, que apresenta O Céu da Língua como uma “celebração vibrante daquilo que nos une – a capacidade de falar, de imaginar e de contar histórias”.

O humorista brasileiro – que também é actor, escritor e argumentista – já trabalhou em teatro e televisão, e foi argumentista em Portátil, com o qual regressou a Portugal em 2025, no âmbito do primeiro Festival Porta dos Fundos. Já no cinema fez parte do elenco de Apenas o fim, 5x Favela – Agora por nós mesmos, Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida e Vai que dá certo, entre outros.

Esta nova digressão – que arranca em Londres a 11 de Março e estende-se ainda a várias capitais e centros culturais europeus – passa por Lisboa (12 de Março no Coliseu dos Recreios), Madeira (13 de Março no Teatro Municipal Baltazar Dias), Açores (16 de Março no Coliseu Micaelense), Porto (18 de Março no Coliseu Porto Ageas) e Évora (25 de Março no Teatro Garcia de Resende). Os bilhetes já estão à venda. Em Lisboa, custam entre 26€ e 42€.

Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão, 96. 12 Mar, Qui 21.30. 26€-42€

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn