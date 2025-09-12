Há 12 finalistas ao prémio de melhor pastel de nata de 2025 – são estes

A escolha não foi fácil, mas após três dias de provas está reduzido o leque de candidatos ao primeiro lugar. O presidente do júri, o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, afirma que Lisboa tem “pastéis de nata de qualidade cada vez maior”.

Lisboa, Amadora, Damaia, Queluz, Sintra, Rio de Mouro, Ericeira e Castanheira do Ribatejo. É daqui que vêm os 12 finalistas ao concurso O Melhor Pastel de Nata, que este ano recebeu candidaturas de “quatro dezenas de estabelecimentos” com fabrico próprio da Área Metropolitana de Lisboa. O vencedor será conhecido a 6 de Outubro, durante o Congresso de Cozinha, a decorrer nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras.

Entre os finalistas estão vários repetentes, em particular as três pastelarias que ficaram no pódio em 2024: a Pastelaria Aloma (a grande vencedora ao longo dos anos, com quatro primeiros lugares e três segundos), a Pastelaria Batalha, ambas de Lisboa, e a Padaria da Né, da Damaia. A Confeitaria da Glória, da Amadora, a Pastelaria Patyanne, de Castanheira do Ribatejo, e a Pastelaria Santo António, de Lisboa, são outros participantes bem conhecidos do júri, que continua a ser presidido por Virgílio Nogueiro Gomes.

“Esta promete ser mais uma edição de sucesso”, garante o gastrónomo, citado em comunicado. “O número de inscrições, que cresce de ano para ano, reflecte bem o movimento recente em Lisboa, com o surgimento de pastelarias especializadas em pastel de nata. O concurso tem dado visibilidade e projecção a esta tendência. Posso afirmar que, hoje, temos em Lisboa pastéis de nata de qualidade cada vez maior.”

O Café Ponte da Várzea (Sintra), a Casa do Padeiro (Queluz), a Diamantino e Alberto (Lisboa), O Pãozinho das Marias (Ericeira), a Panicoelho, Panificação e Cafetaria (Rio de Mouro) e a Pastelaria Taigui (Lisboa) são os restantes concorrentes com presença assegurada na final do concurso, aberta ao público. Cada um será pontuado de acordo com um conjunto de critérios, numa prova cega (os jurados não sabem de onde são os pastéis de nata): aspecto, toque da massa, sabor e consistência da massa, recheio e sabor global.

Humberto Mouco/Edições do Gosto O Melhor Pastel de Nata 2025

Para esta 16.ª edição, o júri contou ainda com o palato de Beatriz Matias (pasteleira do Mapa – L’and Vineyards), Davide Cunha (pasteleiro), Joana Barrios (apresentadora e autora), Isabel Zibaia Rafael (autora e blogger) e Paulo Amado (director das Edições do Gosto, que organiza a prova). Os finalistas foram conhecidos esta sexta-feira, após três dias de análise de todos os pastéis de nata, de 9 a 11 de Setembro no Centro Lexus Lisboa.

