A Pastelaria Aloma tem o melhor pastel de nata de Lisboa

A Pastelaria Aloma é o grande vencedor do concurso O Melhor Pastel de Nata, anunciado esta segunda-feira no Congresso dos Cozinheiros, no Nirvana Studios, em Oeiras, onde decorreu a prova final. Com sucursais abertas da Estefânia a Madrid, a Aloma nasceu em 1943 em Campo de Ourique, onde ostenta o selo Loja Com História desde 2023. A Pastelaria Batalha ficou em segundo e a Padaria da Né em terceiro.



Para chegar ao veredicto, foi feita uma prova cega em que se avaliou o aspecto, o toque da massa, o sabor e consistência da massa, o recheio e, o sabor global, numa decisão que se revelou difícil dada a qualidade dos pastéis de nata a concurso, conforme revelou Virgílio Nogueiro Gomes, presidente do júri. Os pastéis de nata têm de ser provados frios e sem adição de canela ou açúcar.

Em competição, estavam os três finalistas de 2023 – a Confeitaria Glória, na Amadora, que ficou em primeiro lugar, a Padaria da Né (Damaia), em segundo, e O Pãozinho das Marias (Mafra), em terceiro –, a par dos escolhidos através de três provas de apuramento que aconteceram no início deste mês em Lisboa: Altis Belém Hotel & Spa, o Bread & Friends, a Casa do Padeiro, a Castro – Atelier de Pasteis de Nata (que acaba de abrir uma nova loja, dentro da Zara do Rossio), a Nat'elier, o Pão da Ribeira, a Pastelaria Aloma (vencedora em 2012, 2013 e 2015), a Pastelaria Batalha e a Pastelaria País dos Doces.

Ao concurso, que acontece desde 2009, podem concorrer os estabelecimentos da Área Metropolitana de Lisboa, sendo que os três primeiros lugares ficam automaticamente nomeados para o ano seguinte. O júri, presidido por Virgílio Nogueiro Gomes, foi composto pelos chefs de pastelaria Diogo Lopes e Lara Figueiredo, do Ritz Four Seasons e do Penha Longa Resort, respectivamente, por Joana Barrios, apresentadora e autora de livros de cozinha, João Pedro Gomes, investigador e professor na área da gastronomia, Catarina Amado, das Edições do Gosto, Isabel Zibaia Rafael, blogger e autora de livros de cozinha, Cláudia Lima Carvalho, editora de Comer & Beber da Time Out Lisboa, e o enólogo Domingos Soares Franco.

