Qual é o melhor pastel de nata de Lisboa? Conheça os 12 candidatos ao título

Setembro não é Setembro sem a habitual eleição do melhor pastel de nata de Lisboa. O concurso está de volta e, após as primeiras provas eliminatórias, já se conhecem os 12 pretendentes ao título O Melhor Pastel de Nata. Para conhecer o vencedor – e, já agora, os restantes lugares do pódio – é preciso esperar até 30 de Setembro. O anúncio acontece durante o Congresso de Cozinha.

Mas vamos aos estabelecimentos que se apuraram para a fase final da competição, onde os concorrentes se inscrevem para participar, excepto os três vencedores da edição passada, automaticamente integrados no rol de finalistas do ano seguinte. Falamos da Confeitaria Glória, na Amadora, que ficou em primeiro lugar, da Padaria da Né (Damaia), do honroso segundo lugar, e d'O Pãozinho das Marias (Mafra), do terceiro lugar de 2023.

A estes juntam-se mais nove. São eles o Altis Belém Hotel & Spa, o Bread & Friends, a Casa do Padeiro, a Castro – Atelier de Pasteis de Nata (que acaba de abrir uma nova loja, dentro da Zara do Rossio), a Nat'elier, o Pão da Ribeira, a Pastelaria Aloma (vencedora em 2012, 2013 e 2015), a Pastelaria Batalha e a Pastelaria País dos Doces.

A prova cega final terá lugar no Congresso de Cozinha, de onde resultará os vencedores do concurso, que se realiza desde 2009. O júri responsável pela decisão é composto pelos chefs de pastelaria Diogo Lopes e Lara Figueiredo, do Ritz Four Seasons e do Penha Longa Resort, respectivamente, por Joana Barrios, apresentadora e autora de livros de cozinha, Virgílio Gomes, gastrónomo e presidente do júri, João Pedro Gomes, investigador e professor na área da gastronomia, Catarina Amado, das Edições do Gosto, Isabel Zibaia Rafael, blogger e autora de livros de cozinha, Cláudia Lima Carvalho, editora de Comer & Beber da Time Out Lisboa, e o enólogo Domingos Soares Franco.

