A abertura da nova mega Zara do Rossio não pára de surpreender. Não só é uma das maiores do mundo, com uns impressionantes 5000 metros quadrados de superfície comercial, como é a primeira em Portugal com uma zona de cafetaria lá dentro. O conceito já existe noutras cidades, mas em Lisboa é especial: a marca espanhola do grupo Inditex associou-se à Castro - Atelier de Pastéis de Nata, que ganha assim uma nova morada na cidade, depois da Rua Garrett e da Rua Áurea.

DR

A Zara by Castro tem entrada directa pela Praça da Figueira, ocupando o espaço onde antes morava a Manteigaria União – memória imortalizada no belíssimo fresco oval do tecto. Lá dentro, as três pequenas mesas com tampo de pedra e bancos redondos, as prateleiras, o chão e o balcão seguem a linha do projecto do atelier Elsa Urquijo Arquitectos, que conjugou o minimalismo das linhas, da iluminação e do mobiliário com a história do edifício centenário, onde resistem, ao longo de quatro andares, tectos trabalhados, pinturas nas paredes, trabalhos em ferro e até um elevador do antigo Hotel Francfort.

DR

A especialidade são os pastéis de nata, claro – vendidos à unidade (1,60€) ou em caixas de dois (3,20€), seis (9,60€), 12 (19,20€) ou 24 (38,40) – mas não faltam bebidas quentes para acompanhar: do machiato (2,25€) e cappuccino (2.75€), ao chocolate quente (2,95€) e matcha latte (2.95€). Há ainda sumos naturais de framboesa e maçã ou maçã, cenoura e laranja (2.50€), novidades da Castro, a pensar nesta nova morada.

DR

Para uma pausa entre compras ou simplesmente para um café e um pastel de nata, a Zara by Castro acompanha o horário da flagship store: está aberta entre segunda e sábado das 10.00 às 20.00 e ao domingo a partir das 11.00.

+ Lojas Zara da Baixa e do Chiado encerram esta quarta-feira