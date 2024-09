Lojas Zara da Baixa e do Chiado encerram esta quarta-feira

Tem esta quarta-feira até ao final do dia para visitar e fazer compras nas lojas Zara da Baixa (na Rua Augusta) e do Chiado (na Rua Garret). Quando na quinta-feira, dia 5 de Setembro, às 10.00 da manhã, abrir a nova mega-Zara do Rossio, estes dois espaços estarão permanentemente encerrados.

Segundo fonte oficial da Zara na apresentação da nova loja na Praça D. Pedro V, os dois edifícios não vão ficar abandonados por muito tempo: vão ser ocupados por outras marcas do grupo Inditex. Na Baixa ficará uma nova Bershka e no Chiado uma Massimo Dutti – ambas maiores do que as que existem actualmente nas redondezas, e mais de acordo com o conceito de arquitectura e design que o gigante espanhol está a adoptar em todo o mundo.

Dos 280 funcionários que vão trabalhar na megalómana Zara do Rossio, 135 vêm das lojas da Baixa e do Chiado.

