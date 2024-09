Veja por dentro a nova Zara do Rossio

É uma das maiores lojas da Zara em todo o mundo e tem abertura marcada para esta quinta-feira, às 10.00. Ao longo de quatro andares e de cerca de 5000 metros quadrados de superfície comercial – e num quarteirão que é histórico –, a maior marca do grupo Inditex mostra-se em todas as tuas vertentes: moda feminina, cosmética e perfumaria, moda masculina, moda infantil, decoração, através da Zara Home e até com uma zona de cafetaria, em parceira com a portuguesa Castro. Antes da abertura de portas, guiamo-lo pelo interior desta mega loja – do rés-do-chão ao terceiro andar. Veja as imagens.

A fachada

O piso térreo e a cafetaria

Primeiro e segundo andares

O terceiro andar

