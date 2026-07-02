A Time Out diz

Durante dois dias, o Congresso de Cozinha vai debater o papel do mar na gastronomia e a urgência do equilíbrio entre exploração e preservação marinha. Organizado pelas Edições do Gosto e pela Manja, o evento tem Marrocos como país convidado desta 21.ª edição e apresenta um programa dividido por diversos palcos, masterclasses, degustações, debates e actuações musicais. A lista de oradores junta convidados estrangeiros, como Aitor Arregi (Elkano, País Basco), Iñigo Lavado (Itzuli, País Basco) e Pepe Solla (Solla, Galiza) a dezenas de chefs nacionais, incluindo Nuno Mendes (Santa Joana), Rui Silvestre (Fifty Seconds) e Angélica Salvador (IN Diferente). Estão agendados dois jantares temáticos – um com Marlene Vieira e uma chef marroquina convidada, e outro com João Sá e Rodolfo Vilar (Projeto A.MAR). No segundo dia, acontece a final da prova que elege o melhor pastel de nata.