Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Congresso de Cozinha
Hugo Martins | Congresso de Cozinha

Congresso de Cozinha

  • Restaurantes
  • Jardins Marquês de Pombal, Oeiras
Hugo Torres
Escrito por Hugo Torres
Director-adjunto, Time Out Portugal
Publicidade

A Time Out diz

Durante dois dias, o Congresso de Cozinha vai debater o papel do mar na gastronomia e a urgência do equilíbrio entre exploração e preservação marinha. Organizado pelas Edições do Gosto e pela Manja, o evento tem Marrocos como país convidado desta 21.ª edição e apresenta um programa dividido por diversos palcos, masterclasses, degustações, debates e actuações musicais. A lista de oradores junta convidados estrangeiros, como Aitor Arregi (Elkano, País Basco), Iñigo Lavado (Itzuli, País Basco) e Pepe Solla (Solla, Galiza) a dezenas de chefs nacionais, incluindo Nuno Mendes (Santa Joana), Rui Silvestre (Fifty Seconds) e Angélica Salvador (IN Diferente). Estão agendados dois jantares temáticos – um com Marlene Vieira e uma chef marroquina convidada, e outro com João Sá e Rodolfo Vilar (Projeto A.MAR). No segundo dia, acontece a final da prova que elege o melhor pastel de nata.

Detalhes

Website Evento
egosto.pt/congressodecozinha/
Endereço
Jardins Marquês de Pombal
Largo Marquês de Pombal
Oeiras
2784-540
Preço
20€-65€
Horário
10.00

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.