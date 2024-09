Tomate como entrada, prato e sobremesa? Sim, domingo no Beato

Provas de tomate cru, degustação de pratos preparados por chefs e workshops. É a proposta que a Praça, no Hub Criativo do Beato, tem para lhe oferecer este domingo, 15 de Setembro. O espaço recebe a Festa do Tomate a partir do meio-dia e, para além dos vários chefs de renome, junta produtores locais e especialistas – todos eles prontos para promover e explorar o potencial deste ingrediente tão presente nas cozinhas portuguesas.

No evento de entrada livre, terá a oportunidade de degustar tomate cru nas suas diversas variedades (coração de boi do Douro, zebra verde, indigo rose golden berry e viagem), juntamente de cada produtor.

O menu destaca os pratos especiais confeccionados pelos chefs convidados. A chef Margarida Dias, do Bistrô Bichomau, apresenta uma cracker de azeite com tomate assado, ovo a baixa temperatura e espuma de alho confitado. Já o “bife” de tomate sobre salmorejo fica a cargo do chef Gonçalo Ribeiro. Por último, o milho com tomate e rojões de barriga de porco será preparado pelo chef Miguel Castro e Silva, do Casario e do DeCastro a norte e presente em Lisboa na ala dos chefs do Time Out Market. Cada um destes pratos tem um preço de 7€. Sem esquecer o gelado de tomate como sobremesa criado pelo chef Rui Pascoalinho, da geladaria Pascoalini, em Santarém.

Às 16.00, há um workshop com a chef Margarida Dias, cujo objetivo passa por criar outros produtos derivados do tomate como o pó, pesto, goma e até concentrado de tomate.

Durante a tarde, haverá ainda espaço para o lançamento de dois livros e um debate sobre a cultura do tomate Coração de Boi, que no Douro tem até um concurso. Não por acaso, a conversa sentará os fundadores do projecto Tomate Coração de Boi do Douro, Edgardo Pacheco e Abílio Tavares da Silva, com Jorge Raiado da Salmarim.

Para os mais pequenos, a Magnólia Method organizou uma série de actividades que vão desde pinturas e colagens, até à plantação de sementes de tomate.

Praça, Beato (Lisboa). 15 Set. 12.00. Entrada livre

