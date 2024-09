Durante uma semana, os restaurantes da Avenida têm menus especiais (e alguns até ficam mais baratos)

A Avenida da Liberdade, uma das mais movimentadas da cidade de Lisboa, volta receber o Tasting in Avenida para uma terceira edição. Entre os dias 23 a 30 de Setembro, vão ser mais de trinta os restaurantes a participar no evento promovido pela Associação Avenida. Nestes dias, a palavra de ordem é degustar. Há menus especiais, propostas gourmet e descontos, em espaços que vão desde um rooftop com vista para a cidade ou até mesmo um restaurante com estrela Michelin, como é o caso do Eleven.

Entre as novidades deste ano, está a entrada neste roteiro gastronómico da livraria Buchholz, para onde está marcada uma conversa com Fernão Gonçalves e Diogo Lopes, autores do livro Bar Aberto – O Mundo dos Cocktails. Acontece no dia 25 de Setembro, às 19.00, com DJ e cocktails, claro.

“Estamos certos de que se tornou numa das iniciativas gastronómicas mais relevantes de Lisboa, aos quais os portugueses e estrangeiros estão cada vez mais atentos”, escreve Sandra Campos, porta-voz da Associação Avenida, em comunicado. Acrescenta ainda que o número de restaurantes a aderir ao roteiro gastronómico tem vindo a aumentar.

As propostas variam entre menus completos, a pratos especiais ou opções de brunch, e os preços vão desde os 3€ aos 135€, sendo alguns menus direccionados para duas pessoas ou até mesmo um mínimo de quatro.

Entre as propostas disponíveis nestes dias, há um menu na Cervejaria Liberdade que por 100€ (para duas pessoas), inclui ostras, casquinha de sapateira, camarão cozido e amêijoas à Bulhão Pato como entrada e um pica-pau do lombo como entrada. No É um restaurante, ao almoço a carta tem 40% de desconto (e 30% ao jantar). Já no Eleven, de Joachim Koerper, há um menu executivo ao almoço (45€/pessoa), com direito a entrada, prato principal, sobremesa e bebidas (2 copos de vinho, águas e cafés). Com o menu "Meet me in Japan", chega a vez do Praia no Parque, que, durante o almoço, apresenta um aperitivo com 3 nigiris à escolha do chef e um Aperol Spritz por 25€.

A lista completa dos restaurantes e respectivas propostas gastronómicas pode ser consultado online.

Avenida da Liberdade, Lisboa. 23-30 Set. Vários horários. 3€-135€

