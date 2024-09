É Um Encontro de chefs e músicos e é um novo festival do mundo na Amadora

Estávamos em Julho quando Florência Sálvia, da associação Crescer, confirmou à Time Out a vontade de fazer nascer um festival de gastronomia na Amadora. É Um Encontro, assim se chama, acontece no Parque Central de 13 a 15 de Setembro. Com entrada livre, a ideia é juntar chefs nacionais e internacionais com pessoas da comunidade, para celebrar e dar palco às diferentes culturas e comidas das mais de 100 nacionalidades residentes no concelho.

“Este será, certamente, um encontro multicultural, com um programa variado que coloca em evidência não só a gastronomia, mas também a essência de cada país”, lê-se em comunicado da organização, que destaca desde logo “showcookings dedicados aos sabores da Argentina, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Nigéria, São Tomé e Síria, além de Portugal”. No primeiro dia, por exemplo, poderá ver subir a palco os chefs síria Baraa Mahammd Alfetuni (Baraa Kitchen) às 17.30, o argentino Chakall às 19.00, o português David Jesus (Mapa, L'and Vineyards) às 20.30, e ainda, num momento a dois, o português Nuno Bergonse (chef consultor do É Um Restaurante) com a nigeriana Jemimah Suemo às 22.00.

No sábado, dia 14, a programação começa com São Tomé, com o showcooking da chef Ângela Sousa (da equipa da Crescer), às 13.00, seguindo-se o chef André Cruz (uma estrela Michelin no Feitoria) com a são-tomense Águeda Manguene às 14.30, a chef Irene Pimenta (fundadora da Confraria Gastronómica) às 16h30, e a chef Vera Cruz às 17.30. Mais tarde, pelas 19.00, o dia termina com um showcooking de fusão dedicado a Portugal e a Cabo Verde, com o chef Renato Bonfim (Ceia) e a Tia Emília Cardoso.

No último dia, 15 de Setembro, os sabores tradicionais angolanos surgem pelas mãos da angolana Ruth Falcão, às 13.30. Pelas 15.00, os chefs Wilson Cabral (Fauna & Flora) e Nuno Bergonse fazem nova viagem pelas terras cabo-verdianas, seguindo-se o chef Hugo Nascimento (Naperon), para falar da cozinha portuguesa às 16.30, e a chef Sahima Hajat, vencedora do Masterchef Portugal 2022, que irá colocar em evidência os segredos culinários de Moçambique, a partir das 18.00.

Além disso, haverá também um mercado de produtos e animação tradicional dos países em foco, com música, dança e cinema. “A programação é vasta e permite conhecer um pouco mais da essência e gastronomia de vários países, com diversas opções de pratos, demonstrações culinárias e animação cultural”, adianta Américo Nave, director executivo da associação Crescer, citado na mesma nota, que destaca ainda o Palco Tertúlia, onde será possível conhecer casos de sucesso na área da gastronomia na Amadora, e no Crescer Lounge, onde poderá beber um cocktail.

Segundo a organização, o evento tem por objectivo integrar no mercado de trabalho pessoas que passaram por uma situação de vulnerabilidade social, tal como acontece com os restantes projectos da associação Crescer, como É Uma Mesa, É Uma Esplanada, É Uma Copa e É Um Restaurante.

Parque Central da Amadora. 13-15 Set, Sex-Dom vários horários. Grátis

+ Esta cafetaria É uma Esplanada num museu e um projecto de integração social