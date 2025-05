Jóias portuguesas brilham na antiga Barbearia Campos

O encerramento da Barbearia Campos, em Dezembro de 2023, deixou o Chiado mais pobre, mas o espaço já não está desocupado. Onde outrora vultos como Eça de Queiroz, Almada Negreiros, Vasco Santana ou Francisco Lucas Pires acertaram o corte, e apararam o bigode, brilham agora as jóias de uma marca portuguesa, natural do norte do país.

A Portugal Jewels abre assim a primeira loja própria em Lisboa e fê-lo no número quatro do Largo do Chiado, morada da barbearia histórica que ali funcionou durante 140 anos. "Com a barbearia há muito encerrada, a ideia foi transformá-la numa boutique dedicada à joalharia e ourivesaria portuguesas, com especial destaque para o artesanato tradicional em filigrana. A abordagem de design seguiu uma transformação respeitosa, procurando não substituir o passado histórico do espaço, mas sim trabalhá-lo com contrastes ponderados e contemporâneos”, refere Alexandre Gomes, um dos fundadores da marca, citado em comunicado.

Francisco Nogueira

Herança histórica e apelo contemporâneo convivem, por isso, no pequeno espaço. De um lado, a bancada e os seis espelhos avivam a imagem da velha Barbearia Campos, inaugurada em 1886, na altura como Cabelleireiro Lisbonense. Ficaram ainda os tectos trabalhados e uma parte dos azulejos – a substituição parcial foi feita com peças do mesmo fabricante, garantem os responsáveis. Para contar a história ficaram também duas das antigas cadeiras de barbeiro.

Um projecto assinado pelo LADO, gabinete de arquitectura e design. À direita na loja, vive a modernidade. Salta à vista o azul Klein que tinge os expositores na íntegra. Numa geometria perfeito, vitrines e gavetas intercalam-se para expor e guardar as jóias da Portugal Jewels.

Francisco Nogueira

Fundada em 1955, em Gondomar, a marca portuguesa tem tido destaque pelo trabalho desenvolvido em torno da filigrana portuguesa, mas também pela linguagem contemporânea em colecções como a que, em 2019, lançou em colaboração com a cantora Ana Moura. Anos depois, em 2024, voltou a unir esforços criativos, desta vez inspirando-se nas jóias pessoais de Amália Rodrigues.

Largo do Chiado, 4 (Chiado). Seg-Dom 10.00-19.00

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp