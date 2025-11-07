Keanu Reeves vem tocar ao NOS Alive com os Dogstar. É uma estreia em Portugal

É a primeira vez que o actor de ‘Matrix’ e ‘John Wick’ actua num palco português com Bret Domrose e Robert Mailhouse. Vai acontecer a 9 de Julho, em Algés.

Os Dogstar, banda composta pelo actor Keanu Reeves no baixo e por Bret Domrose na guitarra e Robert Mailhouse na bateria, vai subir ao Palco Heineken do NOS Alive a 9 de Julho, na estreia do trio californiano em Portugal.

Formados em 1991, os Dogstar nasceram de uma amizade e de uma vontade comum de fazer música. Depois de mais de duas décadas afastados dos palcos, regressaram em 2023 com o álbum Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. O disco assinala uma nova fase para a banda, reflectindo o espírito livre da Califórnia e um som que combina maturidade com a energia dos primeiros anos. O regresso oficial aconteceu no BottleRock Napa Valley, em Maio de 2023, onde tocaram ao vivo pela primeira vez em mais de 20 anos.

Neste dia do festival, a banda do actor de filmes como Matrix, John Wick, Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica e, mais recentemente, Quando o Céu se Engana, vai actuar no mesmo dia de Nick Cave, Matt Berninger dos The National e Twenty One Pilots.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 90€-213€

