Lisboa

Subscrever

Lisboa

Notícias

Keanu Reeves vem tocar ao NOS Alive com os Dogstar. É uma estreia em Portugal

É a primeira vez que o actor de ‘Matrix’ e ‘John Wick’ actua num palco português com Bret Domrose e Robert Mailhouse. Vai acontecer a 9 de Julho, em Algés.

Hugo Geada
Escrito por
Hugo Geada
Jornalista
Dogstar
Brian Bowen Smith | Dogstar
Publicidade

Os Dogstar, banda composta pelo actor Keanu Reeves no baixo e por Bret Domrose na guitarra e Robert Mailhouse na bateria, vai subir ao Palco Heineken do NOS Alive a 9 de Julho, na estreia do trio californiano em Portugal. 

Formados em 1991, os Dogstar nasceram de uma amizade e de uma vontade comum de fazer música. Depois de mais de duas décadas afastados dos palcos, regressaram em 2023 com o álbum Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. O disco assinala uma nova fase para a banda, reflectindo o espírito livre da Califórnia e um som que combina maturidade com a energia dos primeiros anos. O regresso oficial aconteceu no BottleRock Napa Valley, em Maio de 2023, onde tocaram ao vivo pela primeira vez em mais de 20 anos.

Neste dia do festival, a banda do actor de filmes como Matrix, John Wick, Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica e, mais recentemente, Quando o Céu se Engana, vai actuar no mesmo dia de Nick Cave, Matt Berninger dos The National e Twenty One Pilots. 

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 90€-213€

🎭 Mais cultura: arte, livros, música, teatro e dança em Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Também poderá gostar
Também poderá gostar
Publicidade
Voltar ao topo

Sobre nós

Contacte-nos

Time Out Worldwide

    Mapa do site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.