Lisboa chega ao top 10 das cidades mais habitáveis do mundo em 2026

Um novo estudo coloca nada menos do que 38 cidades europeias entre as 50 mais habitáveis do mundo, com base em critérios como segurança ou habitação.

Embora a boa gastronomia, a vida nocturna ou os espaços culturais possam ser o que mais aprecia na sua cidade, há muitos outros factores que contribuem para tornar as cidades bons lugares para viver. A ECA International, uma agência especializada na mobilidade internacional de trabalhadores, avalia as cidades segundo um vasto leque de critérios – das infra-estruturas à qualidade do ar, acesso a cuidados de saúde, segurança pessoal, tensões políticas, acesso a uma rede social e a instalações de lazer, habitação e serviços públicos, bem como o clima – para criar a sua classificação anual.

Este ano foram analisadas 275 cidades – e da Europa, 38 ficaram nos 50 primeiros lugares. Aliás, o top 10 é dominado pelo Velho Continente, com Berna, na Suíça, a ser coroada campeã absoluta.

"O forte desempenho da Europa reflecte décadas de investimento em ambientes limpos, cuidados de saúde de primeira classe e infra-estruturas", disse a ECA International. "Notavelmente, nenhuma cidade europeia aparece nos 50 últimos lugares, o que sublinha o atractivo do continente."

Berna é segura e habitável, mas será um lugar divertido para viver? Bem, bonita é certamente. A capital da Suíça está construída em torno de uma curva do rio Aare, e a sua zona velha (Altstadt) remonta ao século XII. Se estiver de visita à cidade, não deixe de ir ao Freibad Marzili, um popular local de banhos onde pode mergulhar em águas turquesa brilhantes, e ao Kulturzentrum Reitschule, um espaço social e de eventos que acolhe concertos, espectáculos de teatro e projecções de cinema.

No entanto, a Suíça não é propriamente conhecida pelos seus custos de vida acessíveis. Algumas entradas da lista das cidades mais habitáveis da ECA International coincidem com as cidades mais caras para arrendar e com os lugares mais dispendiosos para comer fora. Afinal, a habitabilidade não é barata.

Lisboa conquistou a 10.ª posição da lista da ECA International.

Estas são as 10 cidades mais seguras e habitáveis do mundo:

Berna, Suíça Copenhaga, Dinamarca Stavanger, Noruega Genebra, Suíça Cidade do Luxemburgo, Luxemburgo Haia, Países Baixos Viena, Áustria Munique, Alemanha Dublin, Irlanda Lisboa, Portugal

