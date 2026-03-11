MACAM celebra primeiro aniversário com entrada gratuita, concertos e visitas guiadas

Nos dias 21 e 22 de Março, o museu fica aberto até mais tarde. Há música, actividades literárias e uma obra de Almada Negreiros em destaque.

Há um ano, a cidade ganhava um novo museu de arte contemporânea. Com o primeiro aniversário à porta, o MACAM (Museu de Arte Contemporânea Armando Martins) prepara dois dias de programação especial, com entrada gratuita e horário prolongado até às 20.00.

Entre as novidades que o museu vai apresentar nos dias 21 e 22 de Março, destaque para a renovação da exposição permanente. O ponto alto será a reunificação dos painéis que José de Almada Negreiros realizou, em 1913, para a Alfaiataria Cunha – "a sua primeira encomenda e umas das suas primeiras experiências em óleo sobre tela", segundo o comunicado do museu. São quatro, no total, e vivem separados por escassos quilómetros, divididos entre o MACAM e o CAM Gulbenkian.

Ao longos dos dois dias, o museu (que também é hotel) terá visitas orientadas pela colecção, bem como actividades planeadas para os mais pequenos, caso do Play Cart – O Coleccionador de Palavras ou do meter os olhos pelos pés, com pinturas corporais inspiradas em obras da colecção.

Tudo o resto foi planeado a pensar nos mais graúdos. A visita Arte e Literatura está marcada para 21 de Março, às 18h30, e contará com o escritor Afonso Reis Cabral no papel de guia. Nesse mesmo dia, às 20.00, Eva e Diogo Dória ocupam o àCapela com um recital de poesia que tende a explorar a dualidade entre versos e pintura.

Nos dois dias, às 17.00, conte com Canto dos Pássaros, um concerto-performance de Nuno Cintrão que consiste numa micro-sinfonia orquestrada a solo, com sopros, assobios e objectos inesperados. Do domingo, os festejos do primeiro aniversário do MACAM terminam com um concerto de Márcia, marcado para as 20.00, no àCapela. É o único evento do programa com entrada paga. Os bilhetes custam entre 25€ e 30€.

Rua da Junqueira, 66 (Alcântara). Sáb-Dom 21-22 Mar 10.00-20.00. Entrada livre

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn