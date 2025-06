Depois do museu e do hotel, MACAM abre antiga capela como sala de concertos

Inaugura esta quinta-feira, dia 19 de Junho, o àCapela, bar e sala de concertos do Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), em Belém. Depois do museu, que abriu ao público em Março deste ano, e do hotel, onde já é possível reservar estadia, é a antiga capela do Palácio dos Condes da Ribeira Grande – hoje dessacralizada – a abrir portas como sala dedicada à música ao vivo e às artes performativas.

A marcar a abertura estará a cantora caboverdiana Nancy Vieira, acompanhada pelo compositor e guitarrista brasileiro Fred Martins. Os dois vão apresentar Esperança, o mais recente álbum conjunto, nos dias 19 e 20 de Junho, às 21.30. Os bilhetes custam 18€ e 20€.

A nova sala terá a curadoria da produtora Bands and Brands, que já tem outros nomes na agenda – no dia 21 de Junho, há DJ set de Filipe Parada, Esteves actua no dia 25 de Junho (14€-16€), a 26 há fado com Fernanda Maciel e Marta Rosa, um dia antes do jazz da polaca Jagoda Różycka. À excepção dos concertos com bilheteira, a entrada é livre, sujeita a um consumo mínimo.

Fernando Guerra

"A estética musical será ecléctica e contemporânea, cruzando géneros como fado, jazz, MPB, música clássica e world classics durante a semana, e DJ sets aos sábados com nomes da cena nacional e internacional", pode ler-se no comunicado do museu.

Num espaço imponente, edificado no século XVIII, o ambiente quer-se semelhante ao de um café-concerto. Para isso, o àCapela terá serviço de bar, com carta de bebidas e opções de finger food.

Francisco Romão Pereira A capela dentro do MACAM

Inaugurado a 22 de Março, o MACAM expõe em permanência a colecção de arte moderna e contemporânea do coleccionador português Armando Martins, reservando ainda espaço para receber exposições de outras colecções privadas e um conjunto de obras comissionadas para a abertura do edifício. Uma delas é a instalação site-specific Trinity, do espanhol Carlos Aires, concebida especialmente para o altar da antiga capela.

Rua da Junqueira, 76 (Belém). Qua-Dom 18.00-23.00 (abre às 20.00 em dia de concerto). Entrada livre (excepto espectáculos com bilheteira

