Mão Morta conquistam o prémio da crítica, Vizinhos o do público: eis os vencedores dos PLAY

Os PLAY regressaram ao Coliseu dos Recreios para premiar o melhor da música nacional. Em noite de homenagem a Jorge Palma, houve distinções para Mizzy Miles, Carminho, Napa, Plutonio, Sara Correia ou Calema.

A música portuguesa voltou a ser celebrada nos PLAY – Prémios da Música Portuguesa. A cerimónia da oitava edição aconteceu esta quinta-feira, 23 de Abril, no Coliseu dos Recreios, e premiou artistas como Mizzy Miles e Carminho, e distinguiu Jorge Palma com o Prémio Carreira.

Entre os principais vencedores da noite, Mizzy Miles arrecadou o prémio de Melhor Álbum com Fim do Nada, enquanto Plutonio conquistou a categoria de Melhor Artista Masculino. Já Sara Correia foi escolhida como Melhor Artista Feminina e os Calema voltaram a triunfar como Melhor Grupo.

No fado, Carminho venceu com Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, reforçando o seu lugar entre os nomes maiores do género. A distinção de Artista Revelação foi para os Napa, uma das bandas em ascensão no panorama nacional.

Na categoria de Vodafone Canção do Ano, a única decidida exclusivamente pelo público, os vencedores foram os Vizinhos com “Pôr do Sol”, tema que se tornou um dos êxitos do último Verão. A votação decorreu antes da gala através da aplicação My Vodafone e, pela primeira vez, também por chamada telefónica.

Houve ainda prémios para várias áreas de criação musical. João Barradas venceu Melhor Álbum Jazz com Aperture, enquanto Luís Tinoco recebeu o prémio de Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita com Kokyuu. O Prémio da Crítica, decidido por um comité de jornalistas, foi entregue aos Mão Morta por Viva La Muerte!.

Um dos momentos centrais da noite foi a entrega do Prémio Carreira a Jorge Palma, homenageado no palco por vários músicos convidados, nomeadamente, Tim, Sérgio Godinho, Marisa Liz, Miguel Luz, Inês Marques Lucas e Vicente e Francisco Palma, os filhos do cantor.

A gala contou ainda com actuações de nomes como Maro, Átoa, Luís Trigacheiro, Buba Espinho, Nelson Freitas e Nuno Ribeiro.

A cerimónia foi apresentada por Filomena Cautela e transmitida em directo pela RTP1.

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