Marvila tem um novo parque urbano de quatro hectares. Conheça-o em imagens

No Bairro dos Alfinetes, havia um terreno de quase sete hectares em desuso e faltava um parque que incluísse área verde, espaços para brincar e para fazer desporto. Depois de várias tentativas e de adaptações ao projecto inicial, a ideia concretizou-se no Parque Urbano Mar e Vila, que foi inaugurado a 18 de Abril. Do novo parque de quatro hectares fazem parte uma grande área ajardinada, parques infantis, uma zona para arborismo, um parque canino, um skate park e uma pump track, um campo polidesportivo, um quiosque, pérgulas e um percurso ciclopedonal.

No local foram também plantadas 320 árvores e seis mil arbustos, contabiliza a Câmara Municipal de Lisboa (CML), que delegou à Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) de Lisboa a tarefa de desenhar o espaço da antiga Quinta do Marquês de Abrantes, perto da Biblioteca e do apeadeiro de Marvila. A praça multiusos, "arborizada e fortemente equipada na sua envolvente", é o ponto central do parque, como se pode ler na página da SRU. Note-se, ainda, que para esta zona se está projectar toda uma transformação urbana e um novo apeadeiro.

Rita Chantre Parque Urbano Mar e Vila

Rita Chantre Parque Urbano Mar e Vila

Rita Chantre Parque Urbano Mar e Vila

Rita Chantre Parque Urbano Mar e Vila

Durante a inauguração, o presidente da autarquia, Carlos Moedas, frisou a participação da população na idealização do parque. “São quatro hectares que conseguimos fazer com a vossa ajuda e com a vossa participação. Isto mostra que é possível fazer cidade com as pessoas", referiu. A proposta inicial surgiu do grupo comunitário 4Crescente e de moradores que começaram a pensar num espaço verde para o terreno amplo junto à linha de comboio (a área actual do parque, aliás, teve de ser encolhida devido aos projectos de expansão da linha ferroviária). Depois de ver rejeitada a candidatura ao Orçamento Participativo de 2018, pelo facto de o terreno estar na altura destinado a construção de habitação de renda acessível, no ano seguinte, o grupo conseguiu "convencer a autarquia então liderada por Fernando Medina", como conta o Lisboa Para Pessoas.

Rita Chantre Parque Urbano Mar e Vila

Rita Chantre Parque Urbano Mar e Vila

Rita Chantre Parque Urbano Mar e Vila

Rita Chantre Parque Urbano Mar e Vila

O parque que "começou com os moradores", como também frisou o presidente da Junta de Freguesia de Marvila, Joaquim Brito, foi durante vários anos um espaço ao abandono, numa zona desprovida de equipamentos urbanos e jardins. Agora assume-se como um novo ponto de encontro da freguesia. Apesar das muitas árvores plantadas, o seu pequeno porte, ainda assim, não dota o espaço de muitas sombras.

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