Metro prolonga horário até às 04.00 para se poder ver jogo da Selecção no Rock in Rio

No primeiro fim-de-semana de Rock in Rio, empresa alargou horário das linhas Verde e Vermelha até às 02.30. Na madrugada de 28 de Junho, comboios vão circular nas mesmas linhas até às 04.00.

O Metropolitano de Lisboa vai prolongar o horário de funcionamento das linhas Verde e Vermelha nas madrugadas de 28 e 29 de Junho, no segundo fim-de-semana do festival Rock in Rio Lisboa 2026.

Enquanto na madrugada de sábado para domingo (26 para 27), os comboios vão circular em ambas as linhas até às 04.00 ("com todas as estações abertas e comboios de seis carruagens, reforçando a capacidade de transporte disponível para o festival"), na madrugada de 28 de Junho (ou seja, de domingo para segunda-feira), o serviço nestas duas linhas será prolongado até às 03.00. O prolongamento do serviço até às 04.00 "permitirá igualmente responder ao acréscimo de procura expectável associado à realização do jogo da Selecção Nacional de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol" contra a Colômbia, com início marcado para as 00.30, justifica a empresa. Recorde-se que, no primeiro fim-de-semana de Rock in Rio, em que actuaram artistas como Katy Perry, Pedro Sampaio ou Linkin Park, as mesmas duas linhas estiveram activas até às 02.30.

O Metro de Lisboa lembra que, com as últimas partidas agendadas para as 04.00 e 03.00 de 27 e 28 de Junho, respectivamente, "não serão garantidas correspondências após a realização destes últimos serviços".

Rita Chantre Fan zone do Terreiro do Paço

Também a Carris (com os shuttles), a Carris Metropolitana, a CP, a Fertagus e a Transtejo Soflusa "disponibilizarão soluções de mobilidade complementares para facilitar o acesso ao recinto do festival". No caso da Fertagus, haverá horários especiais com partida de Roma-Areeiro às 01.55 e às 03.30 de 27 de Junho e às 01.55 de 28 de Junho. Já os barcos da Transtejo/Soflusa vão circular até às 02.30 entre o Cais do Sodré e Cacilhas e até às 02.00 do Terreiro do Paço para o Barreiro. As restantes alternativas podem ser consultadas aqui.

Também na noite do jogo Portugal-Colômbia, os acessos do metro ao Terreiro do Paço vão fechar às 00.00, por questões de "segurança" relacionadas com a esperada elevada afluência à fan zone instalada na Praça do Comércio.

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