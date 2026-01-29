Não sabe da sua bicicleta? Pergunte à Polícia Municipal

Polícia está a recolher "bicicletas obsoletas" ou "amarradas a sinais de trânsito e corrimãos". Movimentos cívicos criticam acção, alertando para falta de estacionamento para bicicletas na cidade.

O alerta surgiu esta quarta-feira, 28 de Janeiro, na sequência da retirada de várias bicicletas da via pública por parte da Polícia Municipal (PM). Questionada pela Junta de Freguesia da Penha de França, território do qual foram removidos vários veículos, a PM informou tratar-se de "uma acção em toda a cidade destinada à remoção de bicicletas, motas e viaturas abandonadas na via pública".

"Neste momento, a intervenção incide sobretudo na retirada de bicicletas obsoletas, nomeadamente sem rodas, enferrujadas ou partidas que se encontram no espaço público e as que se encontram amarradas a sinais de trânsito e corrimãos", pode ler-se no site da Junta de Freguesia. Quem estiver à procura de uma bicicleta que tenha sido removida deve dirigir-se às instalações da Polícia Municipal.

A entidade pública justifica a acção com as "inúmeras queixas apresentadas por fregueses das várias freguesias, relacionadas com a permanência de bicicletas nos passeios, impedindo a circulação, nomeadamente de carrinhos de bebé e cadeiras de rodas". Só no dia 27 de Janeiro, assim, foram retiradas 14 bicicletas da via pública, em toda a cidade, de acordo com a informação prestada pelas autoridades.

A acção tem criado ruído nas redes sociais, onde cidadãos e movimentos cívicos questionam a sua idoneidade. "Numa freguesia onde escasseiam os espaços para o estacionamento de bicicletas, os decisores decidem apreender bicicletas que se encontram presas a postes de rua e que não se encontram a incomodar os transeuntes. Ainda para mais sem aviso prévio", pode ler-se nas redes sociais do colectivo Mapear, centrado nas questões da mobilidade e que teve como principais motivações para a sua constituição a exigência de bicicletários na Penha de França.

"Sendo as casas pequenas e não existindo estacionamento para bicicletas, onde as podemos deixar?", perguntam. Também reagindo ao sucedido, o colectivo Lisboa Possível escreve: "Expliquem sff como é que uma bicicleta estorva mais do que aqueles carros todos? Criaram já estacionamento de bicicletas para termos alternativa?" Em diferentes perfis, vêem-se imagens de automóveis estacionados em cima de passeios, comparando-as aos espaços ocupados por bicicletas, numa visível crítica à acção agora em curso.

No comunicado da Junta de Freguesia da Penha de França, o executivo compromete-se com a instalação, para breve, de biciparks "para evitar que situações destas se repitam no futuro próximo". "A mobilidade urbana é uma das prioridades da Junta de Freguesia e o estacionamento de bicicletas é uma das necessidades que estão previstas no nosso programa", enquadram.

A Emel tem 14 estacionamentos para bicicletas em Lisboa. Na Penha de França, existem seis e irá abrir "em breve" o sétimo, no Mercado de Sapadores, anuncia a Junta de Freguesia. O equipamento, porém, está à espera de ser inaugurado desde 2023.

