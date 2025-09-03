No Príncipe Real, livros pelos ares apanham desprevenidos leitores e peões

No sábado, dia 6 de Setembro, a partir das 17.00, acontece a terceira edição do Aqui Vai Livre, a festa onde se lançam livros, literalmente.

"De acordo com a meteorologia, prevê-se para o próximo sábado forte precipitação de livros sobre a Rua Cecílio de Sousa, no Príncipe Real", avisa nas redes sociais Elisa Scarpa, uma das organizadoras da iniciativa Aqui Vai Livre, "fenómeno anual que visa dar a ler aos transeuntes incautos". A ideia é inusitada mas simples. Do alto do Jardim do Príncipe Real, livros doados de livre vontade pelos autores são atirados ao "andar de baixo". Quem apanhar um exemplar, está autorizado a levá-lo para casa e, claro, a lê-lo.

A este lançamento literal de livros, que começa às 17.00 de sábado, 6 de Setembro, seguem-se leituras de textos, da prosa à poesia. Depois, é o que as pessoas quiserem, sendo que há aqui uma oportunidade aberta e informal para que "os autores, os livros e os leitores possam estar juntos", como explicava à Time Out Elisa Scarpa, em 2023. "Muitos autores vivem isolados, cada um na sua casinha. E aqui vamos juntá-los com os leitores mas também misturar escritas desiguais, autores de idades diferentes, de estilos completamente distintos. A escrita pode ser muitas coisas e este é um momento para sermos livres.”

A esta "ideia louca transformada em realidade" acorreram, na edição zero, perto de 100 pessoas. Entre os autores participantes, estiveram nomes como Alberto Pimenta, Maria Giulia Pinheiro, Pedro Teixeira Neves, Rita Taborda Duarte, Sara F. Costa ou Tiago Salazar.

