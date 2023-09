Mais um lançamento de livros? Sim, mas este é literal e pelas mãos dos autores

No sábado, dia 30, o jardim do Príncipe Real recebe o Aqui Vai Livre, um evento em que autores de poesia, romance e outras escritas atiram as suas obras ao público. Os livros são grátis e a seguir há leituras.

Consta que, possivelmente nos idos anos de 1980, o poeta e performer Alberto Pimenta (Porto, 1937) terá feito do lançamento do livro os 3 farros: descida aos infermos um acto literal. Ou seja, no seu habitual jeito provocador, terá atirado o objecto à assistência. É mais ou menos isto, mas multiplicado por cerca de 50 escritores, que acontecerá no Aqui Vai Livre – Lançamento Literal de Livros, este sábado, às 17.30, no jardim do Príncipe Real. No lado mais recatado do jardim, junto à Rua Cecílio de Sousa, escritores irão transformar-se em atiradores carregados das suas “munições”. Do outro lado e um pouco mais abaixo, estarão os leitores. Quem apanhar os livros fica com eles.



“Queremos que os autores, os livros e os leitores possam estar juntos, e que esta seja uma oportunidade de as pessoas se conhecerem, de poderem falar umas com as outras. Muitos autores vivem isolados, cada um na sua casinha. E aqui vamos juntá-los com os leitores mas também misturar escritas desiguais, autores de idades diferentes, de estilos completamente distintos. A escrita pode ser muitas coisas e este é um momento para sermos livres”, justifica assim o nome da iniciativa Elisa Scarpa, uma das organizadoras.

Para quem se pergunta se este será um evento seguro, a resposta está na agilidade do público. “Os livros estão muito bem acomodados. Não se vão estragar”, prioriza Elisa, em tom de graça. A seguir ao lançamento colectivo, acontecerá uma leitura em cadeia de fragmentos de alguns dos livros presentes, por diferentes pessoas.



Da lista de escritores desta primeira edição do Aqui Vai Livre fazem parte Eugénio Lisboa, ensaísta e crítico literário, Carlos Nuno Granja, programador do Festival Literário de Ovar, o poeta Alberto Pimenta (um dos cinco autores que não estarão presentes por “motivos de força maior”), a poeta Graça Pires, o escritor de viagens Tiago Salazar, a escritora de poesia e literatura infantil Gilda Nunes Barata e a poeta e tradutora colombiana Lauren Mendinueta. Apesar de a poesia se destacar como o género literário com maior peso na iniciativa, haverá também livros de ensaio, romance e outras formas de escrita.

