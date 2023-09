Para os fãs de Fantasia, este fim-de-semana todos os caminhos vão dar a Telheiras

O Fórum Fantástico está de regresso para mais uma edição na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras. A programação, que se realiza de 29 de Setembro a 1 de Outubro, inclui lançamentos, conversas, exposições, workshops e, claro, a habitual Feira do Fantástico, com a presença de editoras como a Convergência, a Dr. Kartoon, a Future Fiction e a Ala dos Livros. A entrada é livre.

A sessão de abertura está marcada para as 15.00 de dia 29. Segue-se um painel sobre o Pokemon Go e outros jogos de realidade aumentada (15.30); uma apresentação dedicada aos dez anos da Escorpião Azul (16.15); uma conversa sobre “Os Melhores Contos da Fábrica do Terror” (17.00); a inauguração da exposição “Mundo Maravilhoso” (17.30), seguida de uma conversa sobre a mesma; um painel sobre “O Fantástico e o Absurdo” (18.30) e uma palestra sobre “Tafofilia, cemitérios enquanto espaços de cultura, arte e conhecimento” (19.15).

Já no sábado, 30 de Setembro, o programa está tão recheado que o melhor é consultar a agenda online para não se perder. Destacam-se, por exemplo, a masterclass “Então, queres editar um livro?” (10.30); o painel “Percursos de Escrita”, com Bruno Martins Soares, Diana Pinguicha e Mafalda Santos (14.00); e o lançamento de A Era da Ruína, de Filipe Faria (16.00). Mas há muitos mais painéis e lançamentos, bem como vários workshops, desde técnicas de ilustração até à construção de cenários para jogos narrativos. Mais tarde, pelas 20.30, realiza-se o Jantar dos Velhos do Califa.

No último dia do evento, 1 de Outubro, o festival só arranca pelas 14.30. O programa volta a contar com vários painéis, inclusive “Revisitando os clássicos do Terror”, às 14.45; “Natália Correia, a Ficção Científica e o Teatro" às 16.15; e “CliFi, Ficção Climática”, às 16.45. Há ainda vários workshops, animações e lançamentos na calha, como o da banda desenhada O Corvo e o Silêncio dos Inocentes, de Luís Louro, às 16.45; antes da entrega dos Prémios Adamastor, António de Macedo e Ataegina, a partir das 18.30.

Biblioteca Orlando Ribeiro, Telheiras. 29 Set-1 Out, Sex 15.30, Sáb 10.30, Dom 14.30. Entrada livre

