Lisbon by Time Out: na Comporta, o Verão ainda não acabou

A Comporta é um pequeno paraíso à beira-mar e o destino mais apetecível do país. Na nova edição do jornal em inglês da Time Out, damos conta de todas as novidades.

Toda a gente gosta de impressionar. Mas nem sempre tem forma ou capacidade para o fazer com substância. Muitas vezes nem sequer é preciso: quando se trata de um encontro fugidio, a aparência basta. A primeira impressão é boa e é essa a imagem que os outros levam de nós. Como não há segundo encontro, ou dificilmente haverá, o problema resolve-se assim. O mesmo princípio se aplica aos objectos, aos projectos e investimentos, às políticas e às cidades. Na verdade, a qualquer coisa que sobreviva com um paliativo ou um placebo. Aplica-se o remendo e, se ninguém reclamar, avança-se.

Os portugueses têm uma expressão para este jogo de aparências: “é para inglês ver”. Ou seja, maquilha-se o problema para impressionar quem está de passagem e está feito. Afinal, uma solução rápida é muitas vezes o que importa num país tão dependente de um turismo de alta rotação. E, se os visitantes vierem uma vez, a superficialidade cumpre o seu papel. No entanto, se vierem mais do que uma, já nos complicam a vida – começa a ser preciso resolver mesmo os problemas para “não parecer mal”. Se por fim decidirem ficar por cá a viver, são os “ingleses” que começam a ver coisas que os portugueses não vêem.

O Verão, por exemplo. Quando chega a Setembro, os portugueses começam a arrumar sacos, geleiras, toalhas, bóias e guarda-sóis, convictos que só lhes vão tocar no ano seguinte. Um erro. Portugal tem bom tempo muito para lá do regresso das férias de Agosto. Até o Governo o sabe: oficialmente, a época balnear termina a 30 de Outubro. Os estrangeiros, sobretudo os que têm origem em latitudes mais a norte, necessariamente mais frias, também o sabem. E, se vivem cá, devem ficar espantados com o esvaziamento galopante das praias de um fim-de-semana para o seguinte. Espantados mas contentes.

Setembro é a melhor altura para ir à praia. Sem temperaturas sufocantes nem multidões por todo o lado, o descanso é a dobrar. Decidimos por isso dedicar esta edição do Lisbon by Time Out à melhor das praias nas proximidades de Lisboa: a Comporta. Nem sequer é só uma praia, é uma linha costeira que se estende até Melides e é um pequeno paraíso com um infindável rol de novidades e locais que já se tornaram clássicos na zona, entre hotéis, restaurantes, lojas e verdadeiros refúgios naturais. É o destino mais apetecível do país. E não é só nos meses óbvios. Pelo contrário, agora é que está bom. Esse é o segredo dos “ingleses”, que nós bem os vemos.

Além da Comporta, esta edição do jornal em inglês da Time Out inclui ainda a ressurreição de um dos cine-teatros mais marcantes da cidade nas décadas de 1980 e 90, o Turim; o nascimento de uma livraria feminista, a Greta; as coordenadas para uma escapadinha gastronómica à Costa da Caparica, o local da Margem Sul com mais novidades por metro quadrado; uma ode ao bitoque; um shopping de marcas portuguesas, para os miúdos regressarem às aulas em grande estilo; ou uma agenda recheada para o próximo mês.

Não perca o Lisbon by Time Out de Setembro/Outubro, já nas bancas.

