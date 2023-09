Quem é que, este ano, terá o melhor pastel de nata de Lisboa?

Seja qual for o vencedor, a discórdia existe sempre – ou não tivéssemos todos um pastel de nata preferido. Curiosamente, nos últimos dois anos os vencedores (Padaria da Né, na Damaia, e Casa do Padeiro, na Pontinha) saíram do radar habitual. E esse é também o encanto do concurso O Melhor Pastel de Nata, cujo vencedor é anunciado no Congresso dos Cozinheiros, marcado para os dias 24 e 25 de Setembro em Oeiras. Entre os finalistas anunciados, estão a Castro – Atelier de Pastéis de Nata, a Aloma e a Bread & Friends, no Epic Sana Marquês.

No total, são 12 os finalistas saídos das provas de apuramento que aconteceram no início deste mês na Manja Marvila. Em competição estão assim, além dos três finalistas já mencionados, o Altis Belém Hotel, em Lisboa, o Café Ponte da Várzea, em Sintra, a Confeitaria Glória, na Amadora, a Padaria da Né, na Damaia, a Pastelaria Açúcar Café, em Massamá, a Pastelaria Casa do Padeiro, na Pontinha, a Pastelaria Patyanne, em Castanheira do Ribatejo, e as pastelarias 7 Desejos e O Pãozinho das Marias, ambas na Ericeira.

Para chegar a esta lista, à qual os estabelecimentos da Área Metropolitana de Lisboa poderiam concorrer, foi feita uma prova cega em que se avaliou aspecto, toque da massa, sabor e consistência da massa, recheio e sabor global. O júri, presidido pelo gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, é composto pelas pasteleiras Andreia Moutinho e Teresa Castro, o chef e padeiro David Jesus, a blogger e autora de livros de culinária Isabel Zibaia Rafael, o enólogo Domingos Soares Franco, a gastrónoma Maria Brito, o radialista Wilson Honrado, António Marques Santos da Academia Portuguesa de Gastronomia, e por Catarina Amado, das Edições do Gosto, que organizam o Congresso.

A prova final, de onde sairá o vencedor, é aberta ao público e está marcada para o segundo dia do Congresso dos Cozinheiros, 25 de Setembro, no Nirvana Studios, em Oeiras.

“Os três dias de provas correram muito bem. Este ano, foi uma boa surpresa encontrar tanta qualidade na massa folhada dos pastéis concorrentes. Genericamente, podemos assumir que os pastéis de nata estão de óptima saúde e que estão aqui para o futuro”, reage Virgílio, em comunicado.

Sob o tema “O Tempo e a Idade”, o Congresso dos Cozinheiros, ponto de encontro entre profissionais de cozinha e restauração, acontece ao longo de dois dias com um programa que junta mais de 65 chefs, entre os quais o espanhol Andoni Luis Aduriz, do Mugaritz (duas estrelas Michelin). Os bilhetes estão à venda no site do evento e o preço varia entre os 60€ (um dia) e os 100€ (dois dias), dando acesso a toda programação, que pode ser consultada aqui, entre demonstrações de cozinha, degustações de comida e bebida e debates).

