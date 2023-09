Com menus especiais, durante uma semana os restaurantes da Avenida estão em festa

São 20 os restaurantes que participam no roteiro gastronómico que, entre 19 e 25 de Setembro, quer dinamizar a Avenida da Liberdade. Têm menus especiais restaurantes como o JNcQUOI, a Cervejaria Liberdade, o É Um Restaurante ou o Seen.

Um menu a um preço imbatível num restaurante com estrela Michelin, uma experiência completa no JNcQUOI, ostras e champanhe num hotel de cinco estrelas, ou um menu de almoço em conta num restaurante que é também um projecto de reinserção social. De 19 a 25 de Setembro, há descontos e menus especiais em 20 restaurantes da Avenida da Liberdade.

É, provavelmente, a avenida mais cara do país, o pouso do luxo, com portas aonde grande parte das pessoas não tem coragem de entrar, apesar de haver paragens que valem o risco, a começar desde logo pelos restaurantes. E é por isso que, depois do sucesso do ano passado, a Associação Avenida, que tem como principal objectivo dinamizar o comércio nesta zona, volta apostar no Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade.

No JNcQUOI, por exemplo, o royal de marisco, que inclui lavagante, caranguejo do Alasca, ostras e camarão, com pairing de vinho (Jncquoi Avenida Branco) fica por 202,50€ para duas pessoas. Já no JNcQUOI Asia, há um menu que propõe uma “Pequim Experience” com wonton siew mai, crispy crab e xiao long bao de entradas, e pato à Pequim com caviar com feijão verde salteado e arroz salteado como principal. A sobremesa é a escolha e todos os momentos contam com harmonização de vinhos (150€/por pessoa).

Do outro lado da rua, a Cervejaria Liberdade criou o menu “Portugal de costa a costa” e por 80€ (para duas pessoas) inclui gamba cozida (200gr), ostras (quatro unidades), casquinha de sapateira e amêijoas à Bulhão Pato e dois pregos do lombo de novilho com batata frita caseira, além de duas cervejas ou dois copos de vinho branco.

Mais abaixo, no É um Restaurante, projecto que emprega pessoas em situação de sem-abrigo, tem um menu de almoço por 14€ (prato, sobremesa e cerveja) e um menu de jantar mais composto (28€) com peixinhos da horta com molho tártaro para entrada, bacalhau lascado com cebolada, batata à padeiro, ovo escalfado e azeitonas como prato principal e tapioca com sorvete e lascas de coco para finalizar.

Fora da Avenida da Liberdade, mas logo acima, no Eleven, restaurante do Joachim Koerper com uma estrela Michelin, o menu executivo tem o preço de 45€ (prato principal, sobremesa, bebida e café).

Fazem parte ainda do roteiro gastronómico o Seen de Olivier, o Local – Your Healthy Kitchen, o Oui Mais Non ou o Praia no Parque. A lista completa pode ser consultada aqui e a reserva é aconselhada em todos os restaurantes.

+ Os restaurantes da Avenida da Liberdade de A a Z

+ As Bifanas do Afonso: “Abrem muitas casas novas, mas não é nada disto”