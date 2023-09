Bocktoberfest, três dias bem regados a cerveja em Marvila

Inspirada na tradição alemã do Oktoberfest e com a ajuda da Time Out, a Super Bock vai trazer a Lisboa a sua versão do festival. O Bocktoberfest vai acontecer a 21, 22 e 23 de Setembro no edifício Abel Pereira da Fonseca, em Marvila, e não vão faltar trajes a rigor, decoração típica, jogos temáticos, animação musical, comida e, claro, canecas e canecas de cerveja.

Para forrar o estômago há várias opções. A sugestão é para começar com um trio de focaccias do Pausa Crescente, o restaurante aberto no ano passado às mãos de Michel Fant e Valentina Franchi, os mesmos donos do conhecido Ruvida: a clássica com azeite e flor de sal recheada com barriga de porco enrolada e assada com mel (há versão vegetariana), a de tomate e oregãos, e a de alecrim e alho. Depois é atacar o hot dog de polvo e o prego de atum do Sea Me, uma peixaria moderna que já é um clássico da cidade; o pernil assado no forno do tradicional Solar dos Presuntos; e as loaded fries (batatas fritas) com salsichas do projecto de street food Fry Me To The Moon.

A música vai ser providenciada pelos alemães Munchner Gaudiblosn, seguidos de um DJ set. A banda será ainda responsável por uma série de actividades lúdicas, como o jogo Stein Holding (desafio que consiste em segurar canecas com mais de um quilo sem deixar cair cerveja) ou uma competição de yodelling.

Os bilhetes já estão disponíveis e têm um custo de 10€ por pessoa, com uma cerveja de 0,50L incluída. Para os que quiserem reservar mesa, o valor aumenta para 80€, com oito bilhetes e uma cerveja de 0,50L para cada um.

Praça David Leandro da Silva 8 (Marvila). 21-23 Set. Qui-Sex 17.00-00.00, Sáb 12.00-16.00/ 18.00-00.00. 10€-80€

+ Seoul K BBQ: comunhão e sabores coreanos numa mesa das Avenidas Novas

+ As Bifanas do Afonso: “Abrem muitas casas novas, mas não é nada disto”