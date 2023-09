Seoul K BBQ: comunhão e sabores coreanos numa mesa das Avenidas Novas

Os barbecues coreanos estão na moda. Só nos últimos meses abriram em Lisboa vários espaços dedicados à especialidade, que assenta no princípio do selfcooking e na beleza de juntar família e amigos à volta de uma mesa farta. Um deles é o Seoul K BBQ, nas Avenidas Novas, que se vem juntar ao (também) novíssimo Busan Table, na movimentada Avenida Fontes Pereira de Melo.

Francisco Romão Pereira

O espaço é amplo, com lugar para 200 pessoas, e ornamentado com várias instalações em néon, instagramáveis. A mais popular é uma figura com asas de anjo, logo à entrada. “É uma decoração relacionada com a moda coreana, com elementos com muitas cores néon e vários apontamentos e recantos bastante fotografáveis", explica o chinês Luís Ye, o responsável. “Procurámos representar no nosso espaço um conceito diferenciador em relação a outros restaurantes”, acrescenta.

Francisco Romão Pereira

Com o novo restaurante, o proprietário quer “dar a conhecer aos portugueses o que há de melhor da tradição e cultura gastronómica asiática, nomeadamente coreana”. Por isso leva para a grelha a carvão, disponível em todas as mesas, uma grande variedade de proteínas, entre elas a prestigiada carne de vaca Wagyu. Mas o bestseller do menu, garantem, é mesmo o combo Seoul (30€), um combinado com cogumelo enokitake, camarão vermelho, lula, barriga de porco com molho coreano, borrego, frango, porco preto e vaca com pimenta preta. Outra das opções mais estimadas é a chamada roda explosiva (19,90€), com ingredientes fritos – gambas, lula, caranguejo, porco e frango – distribuídos pelos cestos.

Francisco Romão Pereira

Antes de tudo isto, o melhor é começar com umas gyosas (7€) para abrir o apetite. E para terminar há os tradicionais mochi (4,5€), disponíveis em vários sabores, como manga ou matcha. Já para beber, a aposta é nas alcoólicas soju coreanas (7,50€), uma bebida destilada com um elevado teor alcoólico, embora também estejam vários chás na lista.

Francisco Romão Pereira

De momento, o restaurante não está equipado com extractores de fumo, o que dificulta as refeições demoradas, mas Luís Ye já está a tratar do problema. “Estamos já a trabalhar com uma equipa especializada”, assegura. Além disto, o responsável espera, no futuro, “fazer crescer o Seoul K BBQ e abrir mais restaurantes em Portugal”.

Avenida Elias Garcia, 147A (Avenidas Novas). Seg-Dom 12.00-15.30, 19.00-23.00

