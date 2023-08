Busan Table BBQ: Um barbecue coreano que enaltece Lisboa

Abriu na movimentada Avenida Fontes Pereira de Melo, e entre as especialidades está a famosa carne wagyu, vinda directamente do Japão.

O que têm em comum Lisboa e Busan, na Coreia do Sul? Ao que parece, muita coisa. “Busan fica à beira-mar, tem peixe e marisco muito, muito frescos. As pessoas são calorosas e amigáveis”, começa por enumerar a chinesa Siran Yu, que nos recebe com toda a pompa e circunstância no seu Busan Table BBQ, o restaurante de barbecue coreano que abriu em Março na Avenida Fontes Pereira de Melo. Além da semelhança entre as duas cidades, a avó da proprietária vivia em Busan, daí o nome. Aqui, o conceito é simples: juntar amigos à volta do fogo e dar a conhecer esta faceta da cozinha coreana, ao mesmo tempo que se enaltece Lisboa.

Francisco Romão Pereira

Na decoração há elementos das duas cidades ilustrados em néons que sobressaem na base cinzenta das paredes e das mesas em metal. Os bancos a preto e branco têm a cara da icónica actriz norte-americana Marilyn Monroe, muito admirada por Siran Yu, que também escolheu o seu "poema favorito" de Camões para dar luz ao espaço. Há lugar para 60-70 pessoas, divididas em 15 mesas equipadas com o grelhador a carvão, um extrator de fumo, pinças e tesouras para que cada um cozinhe as suas próprias proteínas. “Se o cliente não estiver habituado, todos os funcionários são muito bons a grelhar e estão disponíveis para ajudar”, esclarece.

Francisco Romão Pereira Siran Yu

Apesar das raízes chinesas, foi com a cozinha coreana que Siran Yu – que se desdobra entre o restaurante, um mestrado em direito e o trabalho num banco – se quis estrear no mundo da restauração. “Esta é a comida que eu como desde a minha infância”, revela. O mesmo se pode dizer do seu sócio e namorado, Xiaodi Zhang, também da China, que ao contrário da sua companheira já tem experiência na área. “Ele já está na indústria há muito tempo. Antes tinha um restaurante chinês”, conta. No futuro, querem expandir a marca. “Esse é o sonho”, confessa.

Francisco Romão Pereira Wagyu

No Busan Table BBQ, o menu é extenso e pede almoços e jantares demorados. A prioridade é a qualidade dos ingredientes, em especial da carne nacional e importada do Japão, como é o caso do famoso bife Wagyu (48€). Por ter gordura entre as fibras musculares (que depois derrete na chapa), é muito suculento. “Não é uma carne muito magra nem muito gorda. Esse é o equilíbrio. Tem uma textura muito boa”, explica Siran. O floco de neve (28€) é outra carne premium na carta.

Francisco Romão Pereira

Mas se a intenção for experimentar várias proteínas (e impressionar nas redes sociais), o melhor é optar pela roda gigante (48€), com lula, borrego, camarão, língua de vaca, frango, bife de pimenta preta, peito de vaca, cachaço de porco, entre outras iguarias. A maneira tradicional de comer é colocar a carne dentro de uma folha de alface (2€), e recheá-la com um dos molhos: o molho chinês de manteiga de amendoim, o molho picante ou o molho seco. Os molhos (com opção de refill) vêm num combinado com quatro entradas, entre elas kimchi e uma sopa de abóbora doce, e custam 3€.

Se o estômago ainda permitir, remate com a panqueca de marisco (8€), a salada de tofu (7€) ou a sopa de kimchi (8€). Atenção que alguns dos pratos são picantes, mas nunca em demasia. “Ajustámos os níveis porque na Coreia é mesmo muito picante”, assegura Siran Yu.

Francisco Romão Pereira

Tudo isto deve ser acompanhado por uma das bebidas da casa. Os chás gelados são boas opções, como o chá verde (5€) ou o vermelho (5€), mas a bebida mais divertida é o milk tea (chá com leite), com gelo em formato de urso (5€).

Avenida Fontes Pereira de Melo 3E. Ter-Dom 12.00-15.00, 18.30-22.30

