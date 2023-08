O mais pequeno Dear Breakfast abriu em Santos

No lugar do Chérie Paloma nasceu agora o quarto Dear Breakfast, com uma decoração e design diferentes do habitual. Até ao final do ano, estão prometidas mais aberturas.

Na Bica, em Alfama ou no Chiado, há um linha comum a todos os Dear Breakfast: os tons brancos, a decoração minimalista. É por isso surpreendente que a nova morada da casa de brunch, em Santos, siga outro caminho, ainda assim minimal. Fica na Calçada Marquês de Abrantes, onde antes ficou o Chérie Paloma, dos mesmos donos.

Francisco Romão Pereira

“O bairro de Santos tem um lugar cativo no meu coração, foi a zona que escolhi para viver quando cheguei de Nova Iorque há sete anos. Apaixonei-me pelas bonitas ruas de Santos, pelos edifícios maravilhosos com azulejos, e pela proximidade a Madragoa e ao rio Tejo”, diz-nos Julien Garrec, via email sobre a escolha desta morada para o quarto Dear Breakfast da cidade. “Não consigo imaginar abrir um restaurante numa zona onde não gosto de estar. Eu saio muito em Santos e tenho muito orgulho por ver a minha marca fazer parte da comunidade. Fico feliz por ver locais a parar de manhã para um café e um croissant, ou os nómadas a tomar o pequeno-almoço enquanto respondem a emails e os turistas a desfrutar do seu brunch, enquanto descansam um bocado antes de subirem alguma colina”, acrescenta ainda Julien.

Francisco Romão Pereira Tartine de queijo cabra e noz

O menu é o habitual, dos ovos benedict (11€) à tosta de abacate (10,50€), mas há novidades como o bagel de salmão (8,50€), a tartine de queijo cabra e noz (9€) ou o croque do norte (11€), que é na verdade uma torrada com molho rarebit feito com cheddar e cerveja, pedaços de bacon, tomate cherry cozinhado lentamente e ovo estrelado.

Francisco Romão Pereira Croque do norte

Os fãs do Dear Breakfast saberão, na carta continua o menu pequeno-almoço (14,50€), composto por croissant ou um pain au chocolat, granola, ovos, chá ou café e um sumo ou um smoothie, e o menu brunch (20€), que no lugar dos ovos permite escolher um prato, e nas bebidas dá direito a um cocktail ou sumo de laranja com refill incluído). Nas panquecas, além das doces (8,50€) há as savoury (11€) com bacon crocante, noz pecan, mascarpone e maple batido.

Francisco Romão Pereira Panquecas savoury

Até ao final do ano, Julien Garrec promete mais novidades, incluindo novas aberturas e novos projectos, além do regresso do Chérie Paloma, que propunha uma versão mexicana ao brunch. “A marca está mais viva do que nunca, mudamos constantemente para ir de encontro às expectativas dos nossos clientes”, justifica o norte-americano. “Mantemos o mesmo ADN, mas gostamos de novas aventuras.”

Calçada Marquês de Abrantes 146 (Santos). 912 281 082. Seg-Dom 09.00-17.00

