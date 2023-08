Na Praia do Rei, Posto da Onda renova-se e aposta forte no restaurante

Não é errado dizer que o Posto da Onda (antigo Posto 9) é um restaurante novo, apesar de ter sido inaugurado já no ano passado pelas mãos do grupo hoteleiro Nômade, de Tulum, no México. Nem tudo correu como planeado, desde logo por Portugal não ser o México, e foi preciso fazer uma pequena revolução para que este beach club, que se quer distinguir pela comida, pudesse conquistar um lugar ao sol. Da equipa à carta, passando também pela disposição do espaço, (quase) tudo mudou.

Arlei LimaA equipa do Posto da Onda com Paulo Madaleno ao centro (camisa verde) e a chef Luisinha de avental

Paulo Madaleno é o novo gerente e reuniu à sua volta uma série de velhos conhecidos, começando na chefia da cozinha entregue a Luísa Fernandes, também conhecida como chef Luisinha. Os dois trabalharam juntos no Praia do Parque, restaurante no Parque Eduardo VII, por onde passou, na verdade, parte desta nova equipa. “Eu precisava de alguém que me transmitisse segurança e que trouxesse um bocadinho de Portugal à mesa. A chef é uma pessoa que se dedica muito à cozinha, é criativa e sabe adaptar-se, além de que lidera pelo exemplo”, contextualiza Paulo, admitindo que o primeiro ano do Posto da Onda não foi positivo. “A marca não deixa de ser mexicana e isso nota-se, por exemplo, nos temperos. O ceviche tem mais lima, o chimichurri acompanha o peixe grelhado, há sempre aquele toque, mas percebeu-se no ano passado que uma carta demasiado mexicana não corre bem e por isso temos muitas novidades”, explica Paulo.

Arlei LimaCeviche de carapau

Nas entradas, por exemplo, a chef recuperou um clássico seu que no Praia do Parque dava muito que falar: o ceviche de carapau (14€). Não faltam as amêijoas à Bulhão Pato (19€) e as gambas al ajillo (18€). Na grelha faz-se o peixe do dia, cujo preço varia conforme o tamanho e o peixe disponível, mas também tomahawk (80€/900 g), uma novidade, já que em 2022 o menu não incluía carne. E depois há as especialidades, entre as quais a chef destaca o arroz de peixe (40€/duas pessoas). “É aquilo que sempre fiz, trabalhar com produtos locais, o mais natural possível”, diz Luísa Fernandes, defendendo “a cozinha portuguesa verdadeira, sem muitas modificações”. “A minha ideia é que as pessoas venham à praia comer, não a um sítio de fine dining, mas com uma apresentação bonita, com pratos diferentes. A praia é um sistema natural e a comida tem que ser natural”, continua, com o desejo de que o seu arroz se torne especial. “Uma vez fui comer um arroz de peixe e aquilo era só knorr. Quero que as pessoas cheguem aqui porque sabem que é bom, sem esses pacotes ou temperos”, acrescenta, sem papas na língua e já com várias ideias para pôr em prática.

Arlei LimaArroz de peixe

A primeira, que congemina com Paulo, é a criação de dois menus a serem servidos apenas na mesa com seis metros e onde cabem 20 pessoas. Um menu é feito de petiscos, outro de tachos. “Um chama-se ‘A partilha’ e vai ter várias entradas, desde amêijoas, lingueirões, camarão ao alho e depois vários pratos, tudo para partilhar, como o arroz de peixe, o peixe grelhado e essas coisas que temos na praia”, começa por explicar a chef, que durante 15 anos trabalhou em Nova Iorque em várias cozinhas reputadas. “Depois, o outro menu chama-se ‘A mesa dos tachos’ e vêm tachinhos de açorda com camarão, com amêijoas, tachinhos de lingueirões. E a seguir vêm os tachos grandes: caldeirada à pescador com os peixes todos frescos e todos diferentes; arroz de peixe; massada de garoupa; arroz de tinta de choco com choco grelhado”, enumera Luísa Rodrigues, avançando que é “apenas uma questão de dias” até tudo estar preparado para avançar. Depois há a carta de Inverno para os dias frios, mas cada coisa a seu tempo.

Arlei Lima

Agora, Paulo quer consolidar o Posto da Onda, para depois apostar num “fun dining”, muito à semelhança do Praia no Parque, onde se pode dançar depois de jantar. Daí também a aposta no bar, chefiado por Jorge Camilo, com cocktails (12€-13€), que tanto podem acompanhar a refeição como ser a desculpa perfeita para uma pausa à beira-mar. “A intenção é ter um espaço em que se consiga conciliar o restaurante, bar, festa”, confia Paulo.

Arlei Lima

Praia do Rei (Costa da Caparica). 21 806 9152. Seg-Dom 12.00-22.00

