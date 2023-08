Piscina: no novo restaurante da Fonte da Telha há sushi e peixe grelhado com vista para o mar

As cores são as de uma piscina, mas é a praia da Fonte da Telha que fica aos pés. O Piscina é a mais recente novidade da zona. Abriu em Julho pelas mãos de Bernardo e Manu, dois franceses a viver em Portugal há mais de cinco anos, ambos ligados à restauração. O desejo de abrir um negócio partiu, ainda assim, de outros amigos. “Eles queriam investir num restaurante e perguntaram ao Manu, que estava numas férias prolongadas, se queria entrar e se eu queria entrar. Eu disse que sim porque não estava a fazer nada no momento”, revela Bernardo, que tinha saído do Posto da Onda.

Hoje, Manu Boutot e Bernardo Balaguer são as caras deste Piscina, nome inspirado no filme La Piscine, de Jacques Deray, com Alain Delon, Romy Schneider e Jane Birkin. “Demorámos muito tempo a encontrar um nome porque somos oito sócios. No fim, decidimos chamar ao sítio Baía da Fonte, mas de repente a mulher do Manu e uma das mulheres de um dos sócios tinham visto o filme La Piscine e sugeriram o nome”, conta Bernardo. “O Manu disse que era de loucos porque houve aqui um motel no tempo do Salazar com uma piscina. Após a revolução, o dono fugiu para o Brasil e abandonou o espaço. Já conheci alguns clientes que me contaram que em criança vinham com os pais ver o sítio abandonado. Acabaram por deitar tudo abaixo.”

Desse tempo nem vestígios, nem mesmo da vida imediatamente anterior. Há, contudo, uma pequena piscina insuflável para os mais pequenos, em jeito de brincadeira com o nome do restaurante. “Está completamente diferente. Quando vimos o sítio, percebemos que era muito interessante porque a Fonte da Telha pode ser o sítio do futuro, já que a Costa agora está cheia de restaurantes”, defende o responsável. “Aqui sentados, nem vemos nada da concorrência, só a praia e esta falésia nas costas, parece o sul da Califórnia. É maravilhoso.” O único problema, antevê, é o estacionamento – “mas é a Fonte da Telha, já se sabe”.

Arancini de polvo e sriracha

Quanto ao menu, há uma longa lista de pratos para partilhar, com tudo o que se espera de um restaurante de praia, das habituais amêijoas à Bulhão Pato (18€), casco de sapateira (18€) e salada de polvo (15€) às entradas cada vez mais frequentes, como ceviche – de atum (16€) e pampo (14€) – ou tártaro de salmão e abacate (17€). Há também petiscos menos frequentes, como arancini de polvo e sriracha (16€) ou uma fritada do mar (18€) com polvo, lula, camarão, ostra e peixe branco.

Na cozinha está Márcio Rodrigues, chef que chegou recomendado pelo fornecedor do peixe. “Queríamos um bom chef porque um restaurante não é nada sem um bom chef e o nosso fornecedor de peixe falou-nos no Márcio, que tinha estado no Yamba”, o clube de praia que ardeu, em 2021, na Costa da Caparica e cuja reabertura está anunciada para 2024. Foi de Márcio a ideia de introduzir sushi no menu, já que o peixe fresco está sempre ali, exposto numa banca, como se na peixaria estivesse. Não há combinados, mas diferentes peças que se podem combinar: niguiris (6€-11,50€/três ou cinco peças), gunkans (6€-13,50€/três ou cinco), sashimi (10€-17€/cinco ou dez unidades) e urumakis (16€/oito peças).

Apesar de ter aberto há pouco tempo e de ainda não estar tudo completamente afinado, Bernardo faz um balanço positivo, confiante de que mesmo no Inverno este Piscina se torne um porto seguro. A ideia é abrir mesmos nos dias frios, fechando apenas quando chove. “Sabemos que no Inverno funciona, as pessoas vêm muito para aqui comer, passear.”

Por fim, falta dizer que Tiago Pires instalou aqui a sua escola de surf.

Avenida Vasco da Gama (Fonte da Telha). 93 576 3900. Seg-Dom 09.00-21.00

