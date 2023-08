Pegue no papel, sirva o vinho e escolha uma cor. O jantar está na mesa

Mairead Finlay é irlandesa, mas foi preciso mudar-se para Lisboa para dar uma segunda oportunidade à sua veia criativa. "Antes disso, trabalhava como copywriter. Percebi que a arte foi sempre algo que mantive num segundo plano. Sobretudo, nunca me permiti a pensar nisso como uma coisa que pudesse fazer a tempo inteiro. Nisto, acho que tive uma espécie de crise de identidade – o que é que estou a fazer com a minha vida?", conta Finlay, enquanto recebe a Time Out num pequeno atelier em plena Baixa Pombalina.

© Francisco Romão Pereira Mairead Finlay no seu atelier, em Lisboa

Um espaço, no dia em questão, partilhado com o irrequieto Pablo, companheiro de longa data. Encostada à janela, a secretária oferece pistas sobre o traço da autora – potes de cerâmica que coloriu como se de páginas de um livro para crianças se tratassem, flores secas não menos pigmentadas e um sortido de canetas, usado para os trabalhos do dia-a-dia. "Sou filha única, por isso sempre desenhei para me entreter sozinha. Ainda fiz o primeiro ano de artes, mas depois acabei por estudar Política e Francês", resume. Depois de mudar de vida e de país, conseguiu fazer dos desenhos da paisagem lisboeta a principal fonte de rendimento.

"Lisboa é uma fonte de inspiração enorme. Trabalho muito com a paisagem, onde também uso guache e aguarela. Este ano, comecei com o supper club. É algo que nunca tinha imaginado", continua. E pensar que começou tudo com uma ceia de Natal e com uma boa dose de encorajamento. "A minha sogra foi a primeira pessoa a fazer-me perceber que podia tornar uma mesa numa manifestação artística. Nunca tinha pensado nisso."

DR

Tudo começa com uma boa mesa. E Mairead tem dado tudo nesse campeonato. Cerâmica, flores, frutas e legumes compõem os centros de mesa, também conhecidos por serem desbloqueadores de criatividade. O objectivo, para quem se senta à mesa, é desenhar livremente com todos os materiais à disposição. O que também é indispensável a estes jantares artísticos é a comida, um buffet preparado pela própria anfitriã, mas que está em vias de ser entregue noutras mãos, até porque a organizadora quer subir a fasquia do decor.

"Quero criar mesas mais elaboradas, mas com eventos sem comida, só com uns aperitivos e vinho. Serão mesas bem mais dramáticas, talvez cinco vezes mais excessivas, com frutas, flores, vegetais, seguindo alguns dos princípios do ikebana." À mesa vão continuar a sentar-se todos os curiosos – entre 12 e 30 pessoas, conforme a dimensão do espaço, embora também já se tenha jantado ao ar livre, como pedem, aliás, as noites quentes de Verão.

DR

"Também já tivemos modelos, embora às vezes seja só mesmo a mesa. As pessoas vão andando à volta, até porque cada parte da decoração é diferente, e vão comendo, vão desenhando. É assim que tem funcionado", remata. Atrair mais público português – que, actualmente, representa cerca de um terço dos interessados no supper club de Mairead Finlay – é um dos objectivos mais imediatos. A pensar nisso, Setembro vai trazer uma parceria com a influencer Marta Carvalho, mais conhecida por Litulla. Para ficar a par desta e de outras oportunidades de desenhar e petiscar à mesa, é só ficar atento ao Instagram da autora. Para já, só sabemos que o próximo jantar artístico será em Setembro.

Marcações através do Instagram. 45€

