Festas na Rua animam jardins e praças de Lisboa a partir de 22 de Agosto

Mudou de nome, mas o intuito do programa Festas na Rua, até agora conhecido como Lisboa na Rua, mantém-se – encher a cidade de música, dança e cinema, entre outras expressões artísticas e culturais. Sempre em lugares abertos a todos e com entrada livre. Esta edição arranca no dia 22 de Agosto e se estende até 1 de Outubro, mesmo a tempo para celebrar o Dia Mundial da Música.

Um dos destaques é a nova edição do Lisboa Mágica, um festival de magia de rua que promete passar por mais de uma dezena de ruas, jardins e praças da cidade com impressionantes números de ilusionismo. Começa já no dia 22 de Agosto e prolonga-se até dia 27 do mesmo mês.

Nas mesmas datas, regressa o Fuso. O festival dedicado à videoarte tem sessão de abertura marcada para as 18.30 do dia 22 de Agosto, no Espaço Duplacena 77. Passa depois pelo MAAT, pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea, pelo Palácio Sinel de Cordes, pelo Castelo de São Jorge e pelo Museu da Marioneta.

Com programa já anunciado, o final de Agosto recebe ainda mais uma edição do Lisboa Soa. Dividido entre o Quartel do Largo do Cabeço da Bola e as Carpintarias de São Lázaro, inclui instalações de arte sonora, mas também concertos de Rafael Toral, Rudolfo Quintas, Stefanie Egedy e Lula Pena.

Setembro chega em força e cheio de movimento, até porque logo no dia 2 começa o Dançar a Cidade – um ciclo de aulas de dança ao ar livre. A primeira será dedicada a oito estilos diferentes, junto ao Padrão dos Descobrimentos. No dia 3 de Setembro, há aula de flamenco de sevilhanas no Miradouro da Capela de Santo Amaro. Há samba e forró no Largo da Graça, no dia 10, salsa e merengue no dia 17, no Campo das Cebolas, e danças africanas no Jardim do Príncipe Real, a 24 de Setembro.

Às 21.30 de 9 de Setembro chega o momento mais aguardado desta edição. O compositor norte-americano John Williams é a estrela do repertório da Orquestra Gulbenkian num concerto no Vale do Silêncio, nos Olivais. No alinhamento, haverá temas de bandas sonoras compostas por Williams para filmes como As Aventuras de Tintin, E.T., Parque Jurássico, Harry Potter, A Lista de Schindler, Indiana Jones e Guerra das Estrelas.

Outra programação já anunciada é a do Lisboa Mistura, que assenta arraiais nos Jardins do Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta. Os cabeças de cartaz são o britânico Soweto Kinch, Dobet Gnahoré, artista da Costa do Marfim vencedora de um Grammy, e os Fogo Fogo, numa festa que celebra a diversidade e a multiculturalidade durante os dias 9 e 10 de Setembro.

Entre os dias 14 e 17 de Setembro, o Museu e a Igreja de Santo António são palco de um ritual que evoca a lavagem das escadas do Senhor do Bonfim da Bahia. Do lado de cá do Atlântico, Lavagem de Santo António inclui conferências, uma missa e até uma feijoada, além da lavagem das escadas em si, claro.

A 15 e 16 de Setembro, às 21.00, improvisa-se uma sala de cinema ali para os lados do Lumiar. O Cinema no Estendal é um festival de curtas-metragens, produzido pelo colectivo Pátio. As projecções vão ter lugar no Lavadouro Público do Lumiar.

Longe do fim, as Festas na Rua seguem nos dias 22 e 23 de Setembro. Nesses dias, o Solo Fest ocupa o Castelo de São Jorge com música, dança e novo circo. No primeiro dia há Caco Lebre, uma criação de Rita Spider, e mais tarde um concerto do cabo-verdiano Tcheka. Um dia depois, é a vez de Marta Jardim apresentar o seu espectáculo de dança, seguida de um concerto de Sarah McCoy.

A 23 de Setembro, o maestro Rui Massena dá um concerto num dos locais mais nobres da cidade, a Praça do Município. O início do espectáculo está marcado para as 18.30. No mesmo dia, o Festival Coreano toma conta do Palácio Pimenta, no Campo Grande. É esperado um dia repleto de experiências para toda a família, com comida, música, jogos, pintura, dança, a partir das 10.00.

Em Benfica, o Dia Mundial da Música é celebrado da Quinta da Granja. Entre os dias 29 de Setembro e 1 de Outubro, o festival Sons na Granja leva um rol de bandas militares de segurança e das forças armadas para actuar ao longo de três dias. No primeiro dia do mês há ainda um último convite para voltar ao Palácio Pimento – Comer que nem um Frade é uma feira temática com visitas guiadas, demonstrações e workshops.

Vários locais. 22 Ago-1 Out. Entrada livre

