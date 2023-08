Na Baía de Cascais, as Festas do Mar fazem-se ao som da lusofonia

A programação foi anunciada esta terça-feira, 8 de Agosto. As Festas do Mar estão de volta à Baía de Cascais de 24 a 27 de Agosto e de 31 de Agosto a 3 de Setembro. No palco principal, os concertos começam sempre às 20.30 e o cartaz conta com nomes como Pedro Abrunhosa, Diogo Piçarra, Excesso, Mariza e Nininho Vaz Maia. A entrada é livre.

Na quinta-feira, 24 de Agosto, a animação musical começa no Palco Sagres, às 19.00, com Inês Marques Lucas. Depois de passar pelo palco do The Voice Portugal, em 2021, a artista decidiu lançar-se a solo e estreou o seu primeiro single, “Do Avesso”, no início deste ano. Seguem-se, no palco principal, a partir das 20.30, Matay e Pedro Abrunhosa.

No dia seguinte, 25, o palco principal é de Milhanas e Miguel Araújo. Seguem-se Mariana Dalot e Diogo Piçarra, a 26, Esteves e Excesso, a 27, Anna Setton e Fernando Cunha & Friends, a 31, José Maria Souto Moura e Mariza, a 1 de Setembro, Campos e Nininho Vaz Maia, a 2, e por fim Mimi Froes e Orquestra Sinfónica de Cascais, a 3.

Já pelo Palco Sagres vão também passar Mónica Teotónio (25 Ago), Inqubadora (26 Ago), Baleia Piloto (27 Ago), Manteau (31 Ago), Mind Mojo (1 Set), o vencedor do concurso de talentos Fiartil (2 Set) e Bera (3 Set). Mas há mais.

A programação conta ainda com um Fado à Janela, a 1 de Setembro, pelas 20.30, no palco principal; e a habitual procissão a 3 de Setembro, pelas 15.00. O fogo de artifício, esse, está também marcado para dia 3, para encerrar as Festas.

A Câmara Municipal promove ainda, todos os dias a partir das 12.00, gastronomia e artesanato. Às sextas e sábados, também há surpresas para os mais novos, às 18.30. Já a 26, 27 e 31 de Agosto e de 1 a 2 de Setembro, das 18.00 às 18.30, há “Parada Volkswagen”.

Baía de Cascais. 24-27 Ago e 31 Ago-3 Set. 19.00. Entrada livre

