Sopas, gelados e carnaval – assim será Agosto no Time Out Market

No Time Out Market encontra o melhor da cidade debaixo do mesmo tecto. Além da habitual oferta gastronómica, em Agosto há novidades para provar, ver e ouvir.

Provar o gelado de nutella da Davvero

É quase uma relação de dependência que temos com os mais de 20 sabores fixos que a Davvero tem disponíveis no Time Out Market. Por um lado, queremos que fiquem para sempre – todos temos os nossos favoritos –, mas ao mesmo tempo também ansiamos por novidades. O sabor nutella, assim como o de pastel de nata, são duas das novidades que entram este mês nos sabores fixos da Davvero e que valem uma visita, mesmo que no final acabe a pedir os do costume.



Francisco Romão Pereira

Pedir uma sopa no novo quiosque do chef Miguel Castro e Silva

Abrir um quiosque de sopas em pleno mês de Julho pode parecer um pouco arriscado, mas para qualquer português que se preze, sopa é coisa que se come faça chuva ou faça sol, um pouco como os gelados. Quando as sopas deste quiosque são da autoria de um dos mais conceituados chefs portugueses, então nada há a temer. Até porque na lista de sopas deste novo quiosque do Time Out Market, que se chama Mercado da Sopa, há opções para todos os gostos e temperaturas. A carta de sopas criadas pelo chef vai variando consoante as estações. Para este arranque não podiam faltar sopas frias como o gaspacho ou a vichyssoise, mas também lá estão outras que confortam a alma e o estômago (já que são verdadeiras refeições) como a sopa de cação, a sopa rica do mar, a sopa de tomate com almôndegas e tofu de espinafres, ou o clássico creme de legumes. A sopa do dia, como o nome indica, varia todos os dias. Para completar uma excelente sopa, há ainda uma tosta aberta de requeijão e tomate.

Dançar em Agosto como se fosse Carnaval

No mês de Agosto, não se admire se entre uma garfada e outra, começar a ouvir o rufar dos tambores no food hall do Time Out Market. Este mês, às quartas-feiras serão estrondosas. A 9 de Agosto, o food hall volta a receber a energia contagiante dos Porbatuka, um colectivo de percussão tradicional portuguesa. A 23 de Agosto, pelas 21.30, é a vez do Bloco “Qui Nem Jiló” trazer um desfile cheio de cor, alegria para o food hall, ao som dos ritmos nordestinos, em especial o Forró, celebrando a obra de Luiz Gonzaga e de tantos outros nomes da música do nordeste brasileiro. Para fechar o mês, o food hall recebe o colectivo Gira no dia 30 às 21.30, um movimento idealizado por mulheres imigrantes em Portugal que tem como objectivo promover a cultura afro-brasileira e a igualdade de género através do Samba.

Faça uma viagem gastronómica na Academia

Viajar para outras paragens através de um workshop de cozinha é uma das propostas para o mês de Agosto em Lisboa. Aos comandos da Academia Time Out está o chef Miguel Mesquita que vai conduzir estas viagens pela gastronomia tailandesa (pad thai) no dia 24 de Agosto, pelo Japão (katsu curry) a 25 de Agosto e, por fim, pela gastronomia italiana (risotto) no dia 26 de Agosto. Bilhetes à venda na Ticketline.

