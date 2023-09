Setúbal quer ver a “liberdade ilustrada no feminino”

Três meses. É o que vai durar a Festa de Ilustração de Setúbal, que arranca a 30 de Setembro e se prolonga até 30 de Dezembro. A programação inclui exposições, uma mostra de fotografia, sessões literárias, cinema e concertos. A convidada nacional é a ilustradora Madalena Matoso, que estará em destaque na Galeria de Exposições da Casa da Cultura, com a mostra de trabalhos originais “Coisas Invisíveis”.

“Ilustrar é um verbo que pressupõe uma acção, mas, acima de tudo, é uma expressão grande da arte da criação e da liberdade de quem cria através dos seus traços”, diz o vereador da cultura Pedro Pina, citado em comunicado sobre a iniciativa, que foi criada há quatro anos pela Câmara Municipal de Setúbal, no seguimento do atentado ao jornal francês Charlie Hebdo.

Com curadoria de José Teófilo Duarte, o festival – que este ano foi pensado sob o mote “Liberdade ilustrada no feminino” – terá ainda em destaque, além de Madalena Matoso, outras quatro ilustradoras: a falecida Laura Costa (que será homenageada com uma mostra na Galeria Municipal do 11), Inês Viegas Oliveira (a vencedora do Prémio Nacional de Ilustração deste ano, estará presente com uma exposição sobre o seu primeiro livro, O Duelo, na Livraria Culsete) e Martina Manyà (a convidada estrangeira, que estará patente na Casa da Cultura, com a mostra “Contágio, Serigrafias Mutantes”).

André Ruivo, Gonçalo Duarte e Mantraste também vão ter trabalhos em exposição. Foram convidados, juntamente com Inês Viegas Oliveira e Martina Manyà, para ilustrar cinco novas canções de Sérgio Godinho. Os trabalhos vão ser integrados na exposição “Sérgio Godinho e as 40 ilustrações mais cinco”, patente no Museu de Setúbal/Convento de Jesus de 8 Outubro a 30 de Dezembro. Mas, atenção, há muito mais para ver.

A Festa conta com um total de 14 exposições, na Casa da Cultura, na Galeria Municipal do 11, no Museu do Trabalho Michel Giacometti, na Casa d’Avenida, na Casa do Largo, na Casa Bocage, n’A Gráfica, no Museu de Setúbal/Convento de Jesus, na Livraria Culsete e em bibliotecas de Setúbal e Azeitão.

Destacam-se, por exemplo, “Ditadura, nunca mais”, com cartazes realizados contra a ditadura de Pinochet, do chileno Alejandro ‘Mono’ González, patente na Casa Bocage de 7 de Outubro a 11 de Novembro; “Ilustração Portuguesa”, com um conjunto de trabalhos de vários ilustradores no espaço A Gráfica, de 7 a 31 de Outubro; e uma mostra de Bernardo P. Carvalho, patente na Casa d’Avenida de 30 de Setembro a 31 de Outubro, que leva o público à descoberta dos desenhos originais do ilustrador realizados ao longo de um ano na concepção da novela gráfica Mar Negro.

Há ainda um conjunto de conversas no decorrer do certame, com Pedro Moura, Jorge Silva, Madalena Matoso, Martina Manyà, Inês Viegas Oliveira, Bernardo Carvalho, Ana Nogueira, José Teófilo Duarte e Sérgio Godinho, assim como visitas guiadas a exposições na Casa da Cultura, com a presença de autores. Para não perder pitada, o melhor é estar atento à página de Facebook do festival.

Setúbal, vários locais. 30 Set-30 Dez. Entrada livre

