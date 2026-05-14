Nova ponte de Algés pode não estar pronta a tempo do Nos Alive

A organização do festival confirmou mais de 120 concertos para este ano, enquanto a Câmara de Oeiras admite que a nova ponte pode não funcionar para todos.

O Passeio Marítimo de Algés prepara-se para receber a 18.ª edição do Nos Alive, que este ano celebra 20 anos desde a sua génese. Com os dias 10 e 11 de Julho já esgotados, restando apenas cerca de 30% dos bilhetes para o dia de abertura, a organização reuniu-se no Palácio Anjos para desvendar os últimos detalhes do cartaz. No entanto, apesar de sabermos os nomes que integram palcos como o Coreto, Comédia e Fado, existe algo que ainda não está totalmente operacional. A nova ponte pedonal, que iria ajudar a facilitar a saída do festival, embora concluída na sua estrutura principal, ainda não estará totalmente operacional para o grande público.

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, confirmou durante o evento que a passagem superior, com um vão de 67 metros sem pilares, encontra-se na fase de acabamentos. O autarca admitiu que faltam instalar os elevadores, o que condiciona a sua utilização plena. A expectativa da autarquia é que a ponte possa ser aberta durante o festival, mas possivelmente apenas para grupos específicos, como grávidas ou pessoas com mobilidade reduzida, dependendo ainda das decisões finais das forças policiais que coordenam o fluxo da "cidade" de 56 mil pessoas que ali nasce durante três dias.

Muita música nacional e... um dentista?

Para além das questões de acessibilidade, o festival reforça a sua vertente de serviços com uma novidade: a presença de um dentista permanente no recinto, em parceria com uma clínica dentária, pronto para intervir em qualquer acidente que surja no meio da multidão, uma boa notícia para quem ficar demasiado entusiasmado nos mosh pits de concertos como o dos Foo Fighters.

No campo burocrático, mantém-se a possibilidade de os festivaleiros renovarem a carta de condução ou alterarem a morada do cartão de cidadão no espaço da Agência para a Modernização Administrativa.

No que toca à música, foram fechados os alinhamentos dos palcos secundários. O Palco Coreto continua a ser a montra do talento emergente nacional, recebendo nomes como Hetta, Neon Soho e Redoma. O Fado Café terá a particularidade de apresentar todos os dias o projecto "Paião por Tigerman", no qual The Legendary Tigerman homenageia Carlos Paião com a banda sonora da futura cinebiografia do músico. Já o Palco Comédia contará com veteranos como Eduardo Madeira, Jel e Gilmário Vemba.

A distribuição completa do cartaz para os três dias do festival pode ser vista abaixo.

9 de Julho

Palco NOS

Nick Cave & The Bad Seeds

Twenty One Pilots

A Perfect Circle

The Royston Club.

Palco Heineken

Matt Berninger

Dogstar

Alabama Shakes

TomoraXinobi

WTF Clubbing

Polo & Pan (DJ set)

Rumia

Linka Moja

Xinobi

Midnight Generation

Gui Aly

Galp Fado Café

Diana Vilarinho

Geadas

Playback – Paião por Tigerman.

Palco Comédia

Curto e Grosso (Eduardo Madeira e Jel)

Beatriz Gosta

Vasco Pereira Coutinho

Rui Mirama

Bolinha Nunes

João Nuno Gonçalo

Inês Batista

Na Wall convida André Jesus e Francisco Reis.

Palco Coreto

Rita Maia

Hetta

Duques do Precariado

Neon Soho

Deixa Rolá

10 de Julho

Palco NOS

Foo Fighters

Wolf Alice

The Warning

Skunk Anansie

Palco Heineken

Jehnny Beth

Zara Larsson

The War On Drugs

Palaye Royale

WTF Clubbing

SBTRKT (DJ set)

Digitalism

Fiona Kraft

Chris Luno

La Fleur

Stresshead

Galp Fado Café

Ana Sofia Varela

Fado Máfia

Playback – Paião por Tigerman

Palco Comédia

Gilmário Vemba

Francisco Menezes

Joana Gama

Hélder Machado

Pedro Costa Rodrigues

Madalena Malveiro

Aqui Ninguém Nos Ouve (Diogo Faro e Isabel Viana).

Palco Coreto

Ellis Ferrére

Mutu

Picas

Constança Quinteiro

Inês Sousa

11 de Julho

Palco NOS

Florence + The Machine

Buraka Som Sistema

Lorde

Teddy Swims

Don West.

Palco Heineken

Pixies

Florence Road

Noiserv

Alessi Rose

Zimmer90

WTF Clubbing

Arthi

Deixe Trigona

Fidju Kitxora

Modeselektor

Pedro da Linha

Titica

Galp Fado Café

Beatriz Felício

Valéria

Playback – Paião por Tigerman

Palco Comédia

Hugo Sousa

Duarte Pita Negrão

Dagu

João Pinto

Joana Caldeira

Joana Oliveira

Catarina Rocha

Vítor Costa

Palco Coreto

Sheri Vari

Redoma

Razy

Susana Francês

Esteves Sem Metafísica

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul, Qui-Sáb. 90€-213€

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