Nova ponte de Algés pode não estar pronta a tempo do Nos Alive

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A organização do festival confirmou mais de 120 concertos para este ano, enquanto a Câmara de Oeiras admite que a nova ponte pode não funcionar para todos.
O Passeio Marítimo de Algés prepara-se para receber a 18.ª edição do Nos Alive, que este ano celebra 20 anos desde a sua génese. Com os dias 10 e 11 de Julho já esgotados, restando apenas cerca de 30% dos bilhetes para o dia de abertura, a organização reuniu-se no Palácio Anjos para desvendar os últimos detalhes do cartaz. No entanto, apesar de sabermos os nomes que integram palcos como o Coreto, Comédia e Fado, existe algo que ainda não está totalmente operacional. A nova ponte pedonal, que iria ajudar a facilitar a saída do festival, embora concluída na sua estrutura principal, ainda não estará totalmente operacional para o grande público.
Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, confirmou durante o evento que a passagem superior, com um vão de 67 metros sem pilares, encontra-se na fase de acabamentos. O autarca admitiu que faltam instalar os elevadores, o que condiciona a sua utilização plena. A expectativa da autarquia é que a ponte possa ser aberta durante o festival, mas possivelmente apenas para grupos específicos, como grávidas ou pessoas com mobilidade reduzida, dependendo ainda das decisões finais das forças policiais que coordenam o fluxo da "cidade" de 56 mil pessoas que ali nasce durante três dias.
Para além das questões de acessibilidade, o festival reforça a sua vertente de serviços com uma novidade: a presença de um dentista permanente no recinto, em parceria com uma clínica dentária, pronto para intervir em qualquer acidente que surja no meio da multidão, uma boa notícia para quem ficar demasiado entusiasmado nos mosh pits de concertos como o dos Foo Fighters.
No campo burocrático, mantém-se a possibilidade de os festivaleiros renovarem a carta de condução ou alterarem a morada do cartão de cidadão no espaço da Agência para a Modernização Administrativa.
No que toca à música, foram fechados os alinhamentos dos palcos secundários. O Palco Coreto continua a ser a montra do talento emergente nacional, recebendo nomes como Hetta, Neon Soho e Redoma. O Fado Café terá a particularidade de apresentar todos os dias o projecto "Paião por Tigerman", no qual The Legendary Tigerman homenageia Carlos Paião com a banda sonora da futura cinebiografia do músico. Já o Palco Comédia contará com veteranos como Eduardo Madeira, Jel e Gilmário Vemba.
A distribuição completa do cartaz para os três dias do festival pode ser vista abaixo.
Palco NOS
Nick Cave & The Bad Seeds
Twenty One Pilots
A Perfect Circle
The Royston Club.
Palco Heineken
Matt Berninger
Dogstar
Alabama Shakes
TomoraXinobi
WTF Clubbing
Polo & Pan (DJ set)
Rumia
Linka Moja
Xinobi
Midnight Generation
Gui Aly
Galp Fado Café
Diana Vilarinho
Geadas
Playback – Paião por Tigerman.
Palco Comédia
Curto e Grosso (Eduardo Madeira e Jel)
Beatriz Gosta
Vasco Pereira Coutinho
Rui Mirama
Bolinha Nunes
João Nuno Gonçalo
Inês Batista
Na Wall convida André Jesus e Francisco Reis.
Palco Coreto
Rita Maia
Hetta
Duques do Precariado
Neon Soho
Deixa Rolá
Palco NOS
Foo Fighters
Wolf Alice
The Warning
Skunk Anansie
Palco Heineken
Jehnny Beth
Zara Larsson
The War On Drugs
Palaye Royale
WTF Clubbing
SBTRKT (DJ set)
Digitalism
Fiona Kraft
Chris Luno
La Fleur
Stresshead
Galp Fado Café
Ana Sofia Varela
Fado Máfia
Playback – Paião por Tigerman
Palco Comédia
Gilmário Vemba
Francisco Menezes
Joana Gama
Hélder Machado
Pedro Costa Rodrigues
Madalena Malveiro
Aqui Ninguém Nos Ouve (Diogo Faro e Isabel Viana).
Palco Coreto
Ellis Ferrére
Mutu
Picas
Constança Quinteiro
Inês Sousa
Palco NOS
Florence + The Machine
Buraka Som Sistema
Lorde
Teddy Swims
Don West.
Palco Heineken
Pixies
Florence Road
Noiserv
Alessi Rose
Zimmer90
WTF Clubbing
Arthi
Deixe Trigona
Fidju Kitxora
Modeselektor
Pedro da Linha
Titica
Galp Fado Café
Beatriz Felício
Valéria
Playback – Paião por Tigerman
Palco Comédia
Hugo Sousa
Duarte Pita Negrão
Dagu
João Pinto
Joana Caldeira
Joana Oliveira
Catarina Rocha
Vítor Costa
Palco Coreto
Sheri Vari
Redoma
Razy
Susana Francês
Esteves Sem Metafísica
Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul, Qui-Sáb. 90€-213€
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