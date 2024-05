NOS Alive: “Vão notar uma diferença significativa nos acessos ao festival”

Na apresentação do cartaz para os palcos Coreto, WTF Clubbing e Comédia, Isaltino Morais voltou a comprometer-se com a construção de uma passagem pedonal para o Passeio Marítimo de Algés. Dia de Pearl Jam ainda não está fechado.

Mariana Silva/Everything Is New

É um assunto recorrente há anos. Quando se aproximam as datas de mais uma edição do NOS Alive, volta à baila a passagem pedonal de acesso ao Passeio Marítimo de Algés, sobre a ferrovia. Este ano não foi diferente e foi o próprio presidente da Câmara de Oeiras a abordá-lo, durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, no Palácio Anjos, feita para anunciar uma mão-cheia de novidades para os dias 11, 12 e 13 de Julho, as datas do festival. Isaltino Morais apontou uma nova meta para a construção: “Esperamos que no final do próximo ano já possa estar concluída”.

“Eu prometi esta ponte há não sei quantos anos. Já ninguém se lembra. Uma ponte que liga a zona do Aquário Vasco da Gama ao outro lado, uma passagem pedonal”, começou por dizer o autarca, para logo sublinhar que a demora não se deve à inacção do executivo. “Já foi a concurso três vezes. Uma delas ficou deserta, outra já não sei o que aconteceu, outra vez o empreiteiro desistiu. Este ano já abrimos de novo o concurso.” A infra-estrutura, a fazer-se, serviria para que milhares de pessoas não tivessem que, à saída do recinto, subir a pé o troço final da IC17 para aceder ao terminal de autocarros de Algés, à praça de táxis e às zonas de estacionamento.



Ainda assim, Isaltino Morais garante que os acessos já estão melhores em relação à edição anterior do NOS Alive, por obra e graça da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). “Vão notar já este ano uma diferença significativa nos acessos ao festival. Na medida em que, na sequência da JMJ, foram realizadas algumas melhorias que naturalmente se vão traduzir em mais conforto ainda para quem visita este festival.” O Coreto, por exemplo, vai ter um espaço “muito mais alargado” e uma “zona ajardinada”, acrescentou Álvaro Covões.

Realçando que “nem sempre é fácil articular as coisas” com o Porto de Lisboa, entidade com que a Câmara de Oeiras partilha a gestão do Passeio Marítimo de Algés, Isaltino Morais garantiu que essa relação “tem vindo a ser aperfeiçoada” e disse que a expansão daquele espaço é para continuar em direcção à capital. Essa intervenção em específico deverá custar cerca de 25 milhões de euros.

A obra permitirá então que o festival cresça para lá das 55 mil entradas diárias actuais, se for essa a intenção. Mas há tempo para decidir. Antes de mais, porque o protocolo entre a autarquia e a Everything Is New vai ser renovado. “Não tenho dúvidas do contributo que este festival dá para a economia e, indirectamente, para a imagem do país e dos territórios em que acontece. É a razão que levou a Câmara Municipal e o promotor a estabelecermos uma prorrogação deste acordo por mais três ou quatro anos. Não foi ainda assinado, mas vai ser brevemente”, afirmou Isaltino Morais.



O que há de novo no cartaz?

Álvaro Covões concorda que o NOS Alive é um evento com impacto internacional. O público, recordou, é composto por 20 a 25% de estrangeiros. Anualmente, passam pelo festival pessoas de 70 a 90 nacionalidades. Um “encontro de nações”, disse. Mas o promotor estava ali sobretudo para dar uma generosa quantidade de novidades em relação ao cartaz – e foi o que fez, revelando o alinhamento na íntegra de três dos sete palcos do festival: Coreto, WTF Clubbing e Comédia. O que, no entanto, não esgota as novidades. Ficam a faltar o palco Fado Café e mais um nome para o palco principal, curiosamente para o único dia que já está esgotado: 13 de Julho, o de Pearl Jam.

No Coreto, onde no ano passado actuou Iolanda, que recentemente representou Portugal na Eurovisão, a programação volta a ter curadoria da Arruada. A 11 de Julho, há concertos de Inês Apenas, Tipo, João Não & Lil Noon, Ricardo Crávidá, QUANT. No dia 12, de Malva, Br!sa, L-Ali, Maudito, Bruma. E por fim, no derradeiro dia, 13 de Julho, actuam Catarina Branco, Capital da Bulgária, Marquise, Isa Leen e Groove Armanda.

O WTF Clubbing tem curadoria da agência portuguesa Match Attack para o dia 11, contando com Âme b2b Trikk, Awen b2b Djeff b2b Xinobi, Bateu Matou, Conhecido João, Conjunto Corona, Fresko b2b Vallechi, Silly e ZenGxrl; e curadoria Decked Out! para o dia 13, com Alan Dixon, Ella Knight, Emerald, Matisa, Shouse, Vitalic e Works of Intent.

O Palco Comédia vai funcionar pela pela primeira vez com um host em cada dia. No dia 11, a mestre-de-cerimónias é Catarina Moreira, que vai chamar ao palco Gilmário Vemba, Beatriz Gosta, Dário Guerreiro, Rui Xará, Pedro Sousa, Eduardo Marques e Mariana Rosária. No dia 12, é Hélder Tavares, com Eduardo Madeira, JEL, Joel Ricardo Santos, John Mendes, João Pinto, Vasco Pereira Coutinho e Joana Oliveira. E no dia 13, é a vez de Luís Pinheiro, com Fernando Rocha, Manuel João Vieira, Almanaque Sincero (Guilherme Fonseca, Pedro Durão e Duarte Correia da Silva), Duarte Pita Negrão, Joana Gama, Joana Miranda e Tiago Pereira.

No Palco Heineken, sabe-se desde sábado, actua a vencedora do Festival Termómetro 2024, MaZela, no primeiro dia do festival. Quanto aos nomes mais sonantes, são há muito conhecidos e passam por Arcade Fire, The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Dua Lipa, Tyla, Michael Kiwanuka, Pearl Jam, Sum 41, Alec Benjamin ou The Breeders.

O passe para os três dias está esgotado, assim como os combos de dois dias que incluem 13 de Julho. A dois meses do festival, há bilhetes para os dias 11 e 12, a 79€ separadamente ou a 158€ em conjunto.

