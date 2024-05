Melancolia dos Katatonia fecha cartaz “pesado” do festival Evil Live

O Evil Live volta a apresentar um cartaz ambicioso este ano. Depois de ter trazido a Lisboa Pantera e Slipknot em 2023, desta feita prepara-se para apresentar na Meo Arena, a 29 e 30 de Junho, um alinhamento que reúne Megadeth, Machine Head, Kerry King (guitarrista dos Slayer), Suicidal Tendencies e Avenged Sevenfold. Mas esses eram os nomes fortes que já sabíamos. Esta quinta-feira, foram anunciados mais dois: Katatonia e Empire State Bastard.

São as “derradeiras confirmações”, informa a promotora Prime Artists, que organiza este novo festival de rock e metal (a estreia foi no ano passado). O cartaz – que pelo caminho perdeu os norte-americanos Corrosion of Conformity – fica assim fechado.

Os suecos Katatonia, com raízes no doom, no death e no gothic metal, vêm modulando a sonoridade da banda ao longo das décadas e, em 2023, apresentaram um disco de rock e metal progressivo, Sky Void of Stars, com as melodias (e melancolias) a que entretanto já habituaram os fãs. Já os Empire State Bastard vão na direcção oposta: o escocês Simon Alexander Neil (Biffy Clyro) e o inglês Mike Vennart (Oceansize) apresentam aqui uma fusão de grindcore e metal. Rivers of Heresy (2023) é o seu primeiro e até ao momento único LP.

Os australianos Wolfmother, os japoneses Jiluka, os alemães Electric Callboy e os portugueses Men Eater e W.A.K.O. também vão actuar no festival, cujos bilhetes custam entre 65€ (um dia) e 115€ (passe para os dois dias).

