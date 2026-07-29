O mundo tem 25 novos locais distinguidos como Património Mundial da UNESCO

Das praias da guerra à casa dos deuses, acabam de se juntar 25 novos locais à lista da UNESCO. Eis a lista completa.

Desde a designação de novas reservas da biosfera até geoparques, é seguro dizer que a UNESCO teve um ano atarefado. Agora, passamos ao prato principal: todos os verões, o Comité do Património Mundial reúne-se para decidir quais os locais que ganharão um selo permanente de importância e se tornarão num Local Património Mundial oficial. Este ano, reunidos em Busan, na Coreia do Sul, decidiram-se por 25 propriedades.

Destas, 19 são locais culturais construídos por humanos; cinco são naturais, abrangendo paisagens, vida selvagem e ecossistemas; e uma é uma mistura dos dois.

Praias do Dia D, castelos e antigos locais budistas na lista da UNESCO

Entre os locais recém-designados estão as praias dos desembarques do Dia D na Normandia, França. A inscrição abrange as praias de Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, além de Pointe du Hoc, juntamente com os restos da Muralha do Atlântico alemã e o Cemitério Americano em Colleville-sur-Mer. É o tipo de lugar que provavelmente já viu numa centena de filmes de guerra, e agora está permanentemente protegido como uma das paisagens históricas mais significativas da humanidade.

O Castelo de Alamūt e Fortificações Relacionadas, no Irão, também se juntam à lista, uma rede de fortes dramaticamente empoleirados nas Montanhas Alborz que outrora serviu como o centro político e intelectual dos ismaelitas nizaris, uma comunidade muçulmana xiita cuja fortaleza se tornou lendária entre os forasteiros, inspirando eventualmente os “Assassinos” da cultura pop (incluindo aquela famosa franquia de videojogos).

Matyas Rehak/Shutterstock Castelo de Alamūt e Fortificações Relacionadas

Já na Índia, o Antigo Local Budista de Sarnath recebe o seu devido reconhecimento. Este é o local onde se acredita que Buda proferiu o seu primeiríssimo sermão, no longínquo século VI a.C., o que o torna mais antigo do que o Coliseu. Caiu na obscuridade durante séculos antes de ser redescoberto no século XVIII, e hoje é tanto um importante sítio arqueológico como um destino de peregrinação activo para os budistas de todo o mundo.

Depois temos o Monte Olimpo, na Grécia, o único local “misto” designado este ano, reconhecido pela cultura e pela natureza de uma só vez. Culturalmente, é o quartel-general mitológico de Zeus e dos restantes Doze Olímpicos. Naturalmente, é um hotspot de biodiversidade para a flora mediterrânica e um refúgio glaciar para antigas espécies florestais. Afinal, parece que os deuses tinham um gosto impecável em matéria de paisagens.

Nem todas as adições são motivo para uma simples celebração. A Paisagem Migratória de Boma-Badingilo no Sudão do Sul, os Castelos do Monte Amel no Líbano e Sebastia, no Estado da Palestina, foram incluídos, através de um procedimento de emergência, na lista reservada a património que enfrenta sérias e imediatas ameaças devido a conflitos. Todos os três foram simultaneamente colocados na Lista do Património Mundial em Perigo da UNESCO.

Todos os 25 novos Locais Património Mundial da UNESCO para 2026

Propriedades culturais:

Obras de Aalto, Finlândia

Castelo de Alamūt e Fortificações Relacionadas, Irão

Teatros da Amazónia, Brasil

Antigo Local Budista de Sarnath, Índia

Antigas Capitais de Asuka e Fujiwara, Japão

Praias dos Desembarques do Dia D, Normandia, 1944, França

Centro Histórico Modernista de Gdynia, Polónia

Locais da Indústria Artesanal de Porcelana de Jingdezhen, China

Castelos do Monte Amel, Líbano

Mesquitas de Rocha e Locais Sagrados Associados de Mangystau, Cazaquistão

Fortalezas Reais Capetianas do Languedoc, França

Sebastia, Estado da Palestina

Arquitectura Modernista de Tashkent, Usbequistão

Os Complexos de Cemitérios da Nobreza Xiongnu, Mongólia

As Medinas dos Sultanatos Históricos das Comores, Comores

As Roças de São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe

O Sistema de Teatros Condominio de Estilo Italiano, Itália

Aldeia de Sidi Bou Saïd, Tunísia

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat, Tailândia

Propriedades naturais

Reserva Marinha de Aqaba, Jordânia

Paisagem Migratória de Boma-Badingilo, Sudão do Sul

Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Okefenokee, EUA

Os Fósseis de Peixes Ósseos do Limfjord Ocidental, Dinamarca

Wadi Wurayah, Emirados Árabes Unidos

Propriedades mistas

Zona ampla do Monte Olimpo, Grécia

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