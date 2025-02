Oh, là là! Festa da Francofonia põe Lisboa a falar francês nos próximos meses

Directora Editorial, Time Out Portugal

Entre 5 de Março e 13 de Abril, conte com música, cinema, literatura e exposições de países francófonos.

Esqueça o curso de francês do Duolingo. Se quer mergulhar verdadeiramente na língua e na cultura francesas, vem aí mais uma Festa da Francofonia. Entre 5 de Março e 13 de Abril, são mais de 20 as iniciativas culturais espalhadas por Lisboa, vindas de dez países francófonos: Andorra, Bélgica, Canadá/Quebeque, Costa do Marfim, França, Luxemburgo, Marrocos, Roménia, Suíça e Tunísia.

No festival de cinema de animação Monstra, por exemplo, 75 das produções para ver entre 20 e 30 de Março no Cinema São Jorge são francófonas. Antes disso, o artista belga Baloji apresenta o seu filme Augure, de 2023, seguido de um DJ set, no âmbito da exposição "Black Ancient Futures", no MAAT, que reúne obras de 11 artistas da diáspora africana. Acontece a 13 de Março, às 19.00.

Para os amantes de literatura estão marcados vários lançamentos. Caso da obra Les Portugais en France: une immigration invisible?, de Sónia Ferreira e Irene dos Santos, que vão à Mediateca do Institut Français du Portugal no dia 5 de Março às 17.30. Está ainda prevista uma noite de poesia no Institut Français du Portugal para dia 20, às 19.00.

Espectáculos ao vivo também não faltam. São exemplo a peça Na Floresta Desaparecida, da companhia Teatro Mosca (entre 5 e 13 de Abril, aos sábados e domingos às 16.00 no AMAS – Auditório Municipal António Silva, Cacém), e o Concerto da Orquestra e do Coro dos Lycées Français du Monde, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian (13 de Abril, 17.00).

Se prefere programas mais mexidos, sempre em francês, junte-se à limpeza de praia francófona a 12 de Março, na Costa da Caparica, ou a um dos passeios previstos: dia 22, um percurso pedestre passa por marcos históricos da Freguesia de Benfica com a iniciativa Benfica Footstep; dia 29, há Caminhada Francófona em Monsanto. Isto e mais informações no site da Festa da Francofonia.

