A Laika, o rock e a propaganda anti-nazi entram num cinema. A Monstra está a chegar

Entre uma exposição do estúdio Laika e um Pato Donald a ter pesadelos com Hitler, está fechada a programação do próximo Monstra – Festival de Animação de Lisboa.

Está oficialmente entregue a programação do Monstra – Festival de Animação de Lisboa, numa apresentação que decorreu na manhã desta quarta-feira no Cinema São Jorge, a casa principal do festival que este ano assinala 25 anos de muita animação. Entre os dias 20 e 30 de Março, o Monstra regressa a Lisboa não só com filmes, mas também com as habituais exposições.

A organização já tinha levantado um pouco do pano sobre a edição que assinala um quarto de século do Monstra. Sabíamos as datas, sabíamos que o país convidado seria a Áustria e também que o COLA – Colectivo Audiovisual, de onde saiu Ice Merchants, estaria em destaque com uma exposição na Cinemateca Portuguesa, que assinala o seu décimo aniversário. Inaugura já a 20 de Fevereiro e pode ser vista até 3 de Maio, mas agora sabemos que não é o único estúdio de animação que irá ter uma mostra do seu trabalho durante o festival. Um dos destaques da programação será também a exposição "Laika: Frame x Frame", que revela os bastidores de cinco filmes criados pelo estúdio norte-americano: Coraline e a Porta Secreta; ParaNorman; Kubo e as Duas Cordas; Mr. Link e ainda Wildwood, o novo filme do estúdio que chega aos cinemas ainda este ano, em data a anunciar. Dedicada à animação em stop-motion, a exposição irá levar ao Museu da Marioneta um conjunto de peças que irão proporcionar uma experiência imersiva e que incluem cenários à escala humana, marionetas, adereços ou storyboards, num total de cerca de 700 peças, para ver entre 14 de Março e 11 de Maio.

©DR 'Mr. Link'

E quem estará de regresso ao Monstra é Claude Barras, cineasta suíço que venceu o Grande Prémio Monstra 2017 pelo filme A Minha Vida de Courgette, longa-metragem que também mereceu uma nomeação aos Óscares (se não viu, está disponível na RTP Play). Agora, traz Selvagens, o seu mais recente trabalho e uma história em torno de um orangotango bebé resgatado de uma floresta ameaçada pela destruição. Esta animação integra a Competição de Longas e chega a Lisboa depois de ter sido nomeada nos festivais de Annecy e Locarno, e ter recebido nomeações aos César e Prémios do Cinema Europeu. Outro dos destaques desta edição, e uma das longa-metragens em competição, chama-se Rock Bottom, de Maria Trénor, que é ao mesmo tempo o nome do álbum que lhe dá nome. E música. Inspirado no disco do britânico Robert Wyatt, antigo baterista dos Soft Machine e Matching Mole, o filme é uma história de amor entre um casal de artistas na cena pós-hippie dos anos 1970, numa viagem onírica ao som da música de Wyatt.

©DR 'Selvagens'

E como tem sido hábito, o Monstra inclui ainda no seu cardápio alguns dos filmes nomeados aos Óscares, como é o caso das curtas-metragens Homens Bonitos, de Nicolas Keppens; Wander to Wonder, de Nina Gantz; e Que Nojo!, de Loïc Espuche, que estarão na Competição Curtas, ao lado de outras produções como a portuguesa Percebes. Também a fazer jus à tradição do festival, há sempre espaço para filmes de outros tempos, na secção Históricos. Este ano, entre as várias retrospectivas, encontramos uma dedicada a Desenhos Animados de Propaganda da Segunda Guerra Mundial e recorda os tempos em que populares personagens da animação eram usados para inspirar a nação norte-americana. A lista tem clássicos como Der Fuehrer's Face (1943), uma curta-metragem de propaganda anti-nazi, vencedora do Óscar, onde o azarado Pato Donald tem um pesadelo onde vive na Alemanha à mercê do regime opressor de Adolf Hitler. Ou Bugs Bunny’s Bond Rally (1942), com o famoso coelho a incentivar à compra de títulos de dívida pública para financiar a guerra. Mas haverá muito mais para ver, entre filmes, exposições e também oficinas e actividades para todas as idades, sem esquecer a Monstrinha, o braço mais pequeno, mas não menor, do festival.

A programação já está disponível online e este ano a imagem do festival ficou a cargo da realizadora Regina Pessoa e também de Abi Feijó no caso dos materiais de comunicação da Monstrinha.

