Pedro Sampaio confirmado no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa 2026

Pedro Sampaio é a mais recente confirmação de Rock in Rio Lisboa. Apesar de ser um regresso, desta vez, o concerto acontece numa escala maior. O artista brasileiro, autor de “Cavalinho” e um dos nomes mais populares do funk no momento, vai subir ao Palco Mundo, o principal do evento. O anúncio aconteceu no domingo, 27 de Julho, durante a Festa Rock in Rio, que decorreu na discoteca Bliss, em Vilamoura, e contou com uma actuação surpresa do próprio DJ e produtor.

O músico volta a trazer a Portugal sucessos como “Dançarina”, “PocPoc” e “Bota um Funk”. Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, não escondeu o entusiasmo com a confirmação: “O Pedro Sampaio tem tudo a ver com o espírito Rock in Rio. Festa, energia e entrega. O maior cavalinho do mundo no Palco Mundo ficará na história do Rock in Rio Lisboa”, afirmou.

Aos poucos, Sampaio está a tornar-se um nome bem familiar dos portugueses. Depois de, em 2024, ter actuado no palco secundário do Rock in Rio, este ano passou pelo MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, perante um público que esgotou a lotação do recinto. Agora, a fasquia sobe para o palco principal de um dos maiores festivais de Portugal.

Pedro Sampaio é o segundo nome a integrar o cartaz do Rock in Rio Lisboa 2026, depois da confirmação dos Linkin Park, que regressam ao evento após actuações em 2008, 2012 e 2014. Desta vez, as vozes são da responsabilidade de Emily Armstrong, substituindo Chester Bennington, que morreu em 2017.

A próxima edição do festival terá lugar no Parque Tejo, em Lisboa, nos dias 20, 21, 27 e 28 de Junho de 2026.

Parque Tejo (Lisboa). 20 Jun-28 Jun (Sáb-Dom). 89€-380€

