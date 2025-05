Linkin Park são a primeira confirmação do Rock in Rio Lisboa

Onze anos depois da última passagem por Portugal, os Linkin Park estão de volta e são a primeira confirmação para o Rock in Rio Lisboa 2026. Os norte-americana vão subir ao Palco Mundo do Parque Tejo no dia 21 de Junho, segundo dia da 11.ª edição do festival, que decorrerá a 20, 21, 27 e 28 do mesmo mês.

A actuação em Lisboa, anunciada na véspera da performance especial marcada para a final da Liga dos Campeões, em Munique, este sábado, 30 de Maio, insere-se na nova digressão mundial do grupo – From Zero World Tour.

O concerto marcará o regresso dos Linkin Park aos grandes palcos europeus com uma formação renovada, depois de um hiato de sete anos. From Zero, o novo álbum, lançado em Novembro do ano passado, e é o primeiro trabalho de estúdio com a vocalista Emily Armstrong. Esta assumiu o lugar de Chester Bennington, que morreu em 2017.

A presença dos Linkin Park no Rock in Rio Lisboa 2026 será a quarta da banda no festival – depois de concertos em 2008, 2012 e 2014. A última vez que actuaram em Portugal foi precisamente há 11 anos, na edição de 2014 do mesmo evento, ainda com Chester Bennington, durante a digressão de The Hunting Party.

Os bilhetes para a próxima edição do festival estarão disponíveis a partir de sexta-feira, 6 de Junho.

Parque Tejo (Lisboa). 20 Jun-28 Jun (Sáb-Dom). 89€-157€

