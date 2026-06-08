Sabemos que, em Lisboa, o calor aperta durante os meses de Verão. Por isso, todas as opções de refresco são bem-vindas, sobretudo se estivermos a falar de um roteiro de piscinas, que nos ajuda a evitar as longas filas a caminho da praia – sem esquecer, é claro, as opções para mergulhos low cost.

O circuito lisboeta de piscinas, acaba de ganhar mais uma paragem – e esta fica no topo de um hotel. O acesso era até aqui reservado a hóspedes. Era, mas já não é. Entre Junho e Setembro, o Lumen Hotel abre a sua piscina à cidade. Criou, por isso, uma experiência – BreakPool –, que inclui pequeno-almoço e uma manhã passada entre mergulhos e banhos de sol. A abertura deste espaço a não-hóspedes acontece diariamente, entre as 08.00 e as 14.00, mas está limitada a uma lotação de dez pessoas por dia.

O BreakPool tem um preço fixo de 30€ por pessoa e dá direito a toalha, acesso à piscina durante a manhã e um pequeno-almoço que inclui uma opção de padaria, uma bebida fria e uma bebida quente. Pode sempre fazer um upgrade na experiência e ficar para almoçar. Nesse caso, o restaurante Clorofila tem um buffet à disposição, disponível apenas de segunda a sexta-feira. Fica por 21€.

Rua Sousa Martins, 20 (Picoas). 21 054 7410. Seg-Dom 08.00-14.00. 30€

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