Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Pequeno-almoço na piscina? Neste hotel, a experiência não é só para hóspedes

Este Verão, o Lumen Hotel decidiu abrir a piscina a não-hóspedes, numa experiência que inclui pequeno-almoço, reservada a apenas dez pessoas.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Piscina do Lumen Hotel
Manuel Manso | Piscina do Lumen Hotel
Publicidade

Sabemos que, em Lisboa, o calor aperta durante os meses de Verão. Por isso, todas as opções de refresco são bem-vindas, sobretudo se estivermos a falar de um roteiro de piscinas, que nos ajuda a evitar as longas filas a caminho da praia – sem esquecer, é claro, as opções para mergulhos low cost.

O circuito lisboeta de piscinas, acaba de ganhar mais uma paragem – e esta fica no topo de um hotel. O acesso era até aqui reservado a hóspedes. Era, mas já não é. Entre Junho e Setembro, o Lumen Hotel abre a sua piscina à cidade. Criou, por isso, uma experiência – BreakPool –, que inclui pequeno-almoço e uma manhã passada entre mergulhos e banhos de sol. A abertura deste espaço a não-hóspedes acontece diariamente, entre as 08.00 e as 14.00, mas está limitada a uma lotação de dez pessoas por dia.

O BreakPool tem um preço fixo de 30€ por pessoa e dá direito a toalha, acesso à piscina durante a manhã e um pequeno-almoço  que inclui uma opção de padaria, uma bebida fria e uma bebida quente. Pode sempre fazer um upgrade na experiência e ficar para almoçar. Nesse caso, o restaurante Clorofila tem um buffet à disposição, disponível apenas de segunda a sexta-feira. Fica por 21€.

Rua Sousa Martins, 20 (Picoas). 21 054 7410. Seg-Dom 08.00-14.00. 30€

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: WhatsappInstagramFacebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.