Pixies celebram 40 anos de carreira no NOS Alive

Black Francis, Joey Santiago e David Lovering voltam a Algés para assinalar quatro décadas de uma das bandas mais influentes do rock alternativo.

Quarenta anos depois de terem redefinido como é que se faz música de guitarra, os Pixies regressam a Portugal para um concerto especial no NOS Alive. A banda norte-americana sobe ao Palco Heineken no dia 11 de Julho de 2026, o último do festival, com um espectáculo que integra a digressão mundial Pixies 40 – World Tour, celebrando quatro décadas de carreira.

Formados em Boston em 1986, os Pixies foram desde cedo um caso raro de culto imediato: misturaram melodia e distorção, guitarras afiadas e letras enigmáticas, abrindo caminho para uma nova geração de bandas que viriam a dominar o rock dos anos 90.

Liderados por Black Francis e com Joey Santiago e David Lovering ainda na formação original, a banda conta agora com Emma Richardson no baixo, após a saída de Paz Lenchantin, que veio substituir a lendária Kim Deal, também dos Breeders, nesta digressão dos 40 anos, os Pixies prometem revisitar todas as fases da sua história, com canções de álbuns influentes como Come on Pilgrim (1987) ou Doolittle (1989).

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de Julho de 2026. Além dos Pixies, o cartaz já conta com nomes como Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + The Machine e Buraka Som Sistema.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 9-11 Jul (Qui-Sáb). 90€-213€

