Presença aposta na banda desenhada com novo selo editorial

A Presença já contava no catálogo com alguns títulos de banda desenhada, como a adaptação de A Arte da Guerra, de Sun Tzu, assinada por C. C. Tsai. Mas agora é oficial. A publicação do primeiro volume da série de manga A Menina Que Veio do Outro Lado, de Nagabe, inaugura um novo selo editorial chamado Presença Comics e dedicado à publicação de livros de banda desenhada, incluindo romances gráficos, manga (BD japonesa) e manhwa (BD coreana).

“Este é um segmento que tem vindo a ter um crescimento acentuado, no mercado internacional e na procura interna. Pretendemos deixar a nossa marca, através de uma selecção editorial criteriosa, numa área que tem conquistado muitos leitores”, esclarece Tânia Raposo, editora-adjunta da Editorial Presença.

Depois do lançamento a 16 de Agosto de A Menina Que Veio do Outro Lado: Siúil, a Rún – 1, de Nagabe, o quinto volume da série Solo Leveling, assinada por Chugong, chega ao mercado a 20 de Setembro.

+ O melhor guia de livros, livrarias e novidades para leitores

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês