Saiba como ver a super-Lua mais brilhante do ano

O fenómeno, conhecido como “Lua do Castor”, poderá ser observado esta quarta-feira, 5 de Novembro, logo após o pôr-do-sol.

Se é apaixonado por astronomia, marque na agenda: a super-Lua mais brilhante de 2025 – também chamada “Lua do Castor” – vai iluminar o céu esta quarta-feira, 5 de Novembro. De acordo com a NASA, poderá parecer 14% maior e 30% mais brilhante do que uma Lua Cheia comum, quando vista no ponto mais distante da sua órbita.

A fase de Lua Cheia ocorre às 13.20, mas o auge do espectáculo será durante a noite, logo após o pôr-do-sol. Também será possível observar a “Lua do Castor” nas noites desta terça-feira, dia 4, e de quinta-feira, 6, embora com menor intensidade.

A chamada super-Lua – termo cunhado em 1979 pelo astrólogo Richard Noelle, daí não ser usado pela comunidade científica, que prefere a designação perigeu-sizígia – acontece porque a órbita lunar é elíptica, o que faz com que o satélite se vá aproximando ou afastando da Terra. O fenómeno ocorre quando a Lua cheia coincide com a sua maior proximidade à Terra, cerca de 362.600 quilómetros de distância.

O nome “Lua do Castor” tem origem nos povos nativo-americanos, que associavam esta Lua ao período em que os castores constroem diques para se prepararem para o Inverno. Era também a altura em que os caçadores recolhiam as peles mais espessas desses animais.

Na Europa, o fenómeno é por vezes chamado “Lua da Geada” ou “Lua de Gelo”, nomes que remetem para a “Lua Gelada” das tradições Anishinaabeg, dos povos indígenas da região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos e no Canadá. Já no hemisfério Sul esta Lua é conhecida como “Lua das Flores”, por coincidir com a Primavera, ou “Lua do Milho”, por marcar o período da colheita deste cereal.

Atenção: apesar de visível a olho nu, a ilusão de que a Lua está maior poderá não ser perceptível sem binóculos ou telescópio. Tudo dependerá de como estiver o tempo.

Caso se queira tornar um astroturista profissional, só tem de descobrir qual é a melhor app para ver as estrelas para si. Nem todos temos a sorte de viver na região do Alqueva, onde há uma média de mais de duas centenas de noites sem nuvens, perfeitas para apreciar o tecto natural da Terra em todo o seu esplendor.

A “Lua do Castor” é apenas a segunda super-Lua do ano, entre a “Lua do Caçador”, que ocorreu em Outubro, e a “Lua Fria”, que chegará a 4 de Dezembro. Depois, há que esperar até novembro de 2026 para apreciar de novo o fenómeno.

